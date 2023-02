Pase al noticiero de Canal 4: la árbitra Claudia Umpiérrez se suma al equipo de Telenoche

Claudia Umpiérrez es la nueva cara del equipo deportivo de Telenoche. Tras anunciar su decisión de retirarse del arbitraje en las canchas después de 20 años, la jueza pasará a integrar el informativo de Canal 4 desde el próximo lunes.

Si bien explicó a la web de Telenoche que desearía retirarse en un partido, la decisión de irse se precipitó tras estar convencida que no era un lugar donde quisiera permanecer. "No me siento respetada como profesional ni como persona y he dejado de sentirme parte de este colectivo, del cual tiempo atrás supe sentirme orgullosa", escribió en sus redes sociales.

"Calladita sos más bonita. ¿Saben cuántas veces me dijeron esta frase en el arbitraje? Nunca me quedé callada, hay gente que sí pero que los olvidaron también. En los últimos partidos que me tocó hacer no confiaba ni en quien tenía al lado", dijo en entrevista en la Sport 890.

La decisión del pase de Umpiérrez a la televisión fue informada este jueves en las redes del canal: "¡Felices de tenerte, Claudia Umpiérrez! Bienvenida al equipo de deportes de Telenoche".

Ahora la jueza pasa a formar parte del plantel del periodístico y el análisis deportivo diario junto a Eduardo Rivas, Federico Paz, Sergio Gorzy, Lali Sonsol, Diana Piñeyro e Iñaki Goicoechea.

Pero no será la primera vez que esté en la pantalla de Canal 4. La especialista ya había formado parte del panel de analistas del programa Debate Mundial, el especial que el canal emitió durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2022 en Qatar. "Me sentí muy cómoda con el equipo, si bien no es lo mío, realmente la pasé bien", dijo a la web del canal.

La conductora del informativo, Viviana Ruggiero comentó la publicación del anuncio y le dio la bienvenida a la nueva incorporación del programa: "Bienvenida @draclau06!!!! Que alegría que te sumes al equipo 🤜🏻🤛🏻"