Paso a paso: cómo Defensa se enteró que el presidente del Tribunal Militar estuvo involucrado en el interrogatorio a Roslik

En la tardecita del lunes 26 de julio, Cipriano Goñi, subdirector general de secretaría del Ministerio de Defensa informó al ministro, Javier García, que, preparando una respuesta de un pedido de acceso a la información pública había encontrado una sentencia del Tribunal Militar de Segundo Turno del año 1986 que daba cuenta de la participación del presidente del Supremo Tribunal Militar, Daniel Castellá, en la interrogación al médico Vladimir Roslik, hallado muerto por torturas. Enseguida, García llamó al presidente, Luis Lacalle Pou, y ambos coincidieron que era "absolutamente incompatible haber estado allí presente y años después presidir el Supremo Tribunal Militar". Se le pidió la renuncia a Castellá y en menos de 24 horas estaba efectivizada, relató García en conferencia de prensa tras haber comparecido ante la Comisión de Defensa del Senado. Ese mismo martes, se publicó un comunicado oficial en el que se informa a la población sobre lo sucedido.

"La información daba cuenta de que en el año 84 en momentos en que se llevaban a cabo interrogatorios al Dr. Roslik en la unidad de Fray Bentos, interrogatorio que terminó como todos sabemos, con la muerte por torturas del Dr. Vladimir Roslik, estaban presentes varios oficiales en esa sala reducida de 12 metros cuadrados. Entre los oficiales que estaban presentes físicamente allí estaba el entonces capitán Castellá", contó el ministro.

Una investigación publicada en el semanario Jaque en 1984 informaba que Castellá había liderado la operación que detuvo a Roslik en San Javier. El operativo –según la sentencia a la que accedió La Diaria– tenía como finalidad encontrar un contrabando de armas desde Argentina. Al médico se lo detuvo a las 04 horas e ingresó al Batallón número 9 de Fray Bentos a las 6:30. Se lo mantuvo incomunicado y comenzó a ser interrogado a las 23:45. Su muerte fue "violenta y multicausal", según coinciden las dos autopsias que se le realizaron.

La "novedad", dijo García, es que de la sentencia surge que Castellá estuvo presente en el interrogatorio y no solo en la detención. El expresidente del Supremo Tribunal Militar "niega haber estado en esa sala tal cual lo refiere la sentencia, pero estamos en un Estado de Derecho. No nos regimos por consideraciones personales ni por subjetividades", expuso el ministro.

"En ese documento está probado y así lo dice el juez, entre otras tantas circunstancias, la presencia de diez oficiales y quien interrogaba, en esa pequeña sala de 4x3 y, aparte, relata la posición en la que estaba el Dr. Roslik, que estaba de frente a una pared, con los ojos vendados y las manos para atrás, sin atar. Yo se lo explicaba al general Castellá, esto es el documento que nosotros tenemos en la mano y no ha sido contestado, no ha sido controvertido", agregó.

Además, García subrayó los impedimentos con los que se encontraron a la hora de querer acceder al documento –producto del pedido de acceso a la información pública que debían contestar–. "Solicitamos (la información) a diferentes oficinas cuando vino la primera respuesta, fue que no había", indicó. El pedido de acceso a la información abordaba dos puntos. El primero era "información sobre los legajos" y el segundo, información sobre las anotaciones o actuaciones de la Justicia Militar.

Sobre el primer pedido, se les contestó que "el Supremo Tribunal Militar no informa sobre legajos", pero notaron que no les habían contestado sobre las actuaciones de la Justicia Militar. Reiteraron este último pedido y se les reenvió un informe jurídico donde se señalaban textualmente párrafos de la sentencia, pero no se remitió la sentencia en su totalidad. "¿Por qué razón? No lo sabemos, no sabemos si porque no la tienen o porque se prefiere transcribir. No lo sabemos. Lo objetivo es que la obtenemos días después en un archivo documental del Ministerio de Defensa", contó el ministro.

Su paso por la Comisión de Defensa

Cuando dio la información el martes pasado, García pidió que se lo recibiera en la Comisión de Defensa del Senado para poner a los legisladores al tanto de lo sucedido. Según dijo, hizo "todo el recuento, paso por paso, día por día, de toda la información que se fue relevando en esos 40 días que supuso la respuesta al pedido de acceso a la información".



Además, explicó "como esto surgió el día previo luego de haberlo solicitado al Supremo Tribunal Militar" y el hallazgo en las oficinas de archivo documental del Ministerio de Defensa.