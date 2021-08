Paso a paso: la acusación contra Cardoso, la respuesta del ministro y la nueva carta del exdirector de Turismo

Es un lío entre colorados que implica a actores de relevancia del ministerio. De un lado el ministro de Turismo, Germán Cardoso, integrante del sector Batllistas y, por otro, el ahora exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, que forma parte de la Lista 15 que lidera José Amorín, hoy director del Banco de Seguros del Estado (BSE). Si bien son de distintos sectores, hicieron un acuerdo de cara a las elecciones de octubre de 2019 y comparecieron juntos en la lista al Senado.

A tal punto que cuando el jueves 12 el semanario Búsqueda publicó las primeras acusaciones de Pérez Banchero, Cardoso y Amorín participaron de la Agrupación Nacional de Batllistas en la casa del Partido Colorado.

Ese fue uno de los argumentos que utilizó el presidente Luis Lacalle para no opinar en profundidad del asunto el pasado martes y evitó respaldar al ministro de forma directa ante las consultas de los periodistas. El mandatario dijo que, según los expedientes que le presentó Cardoso, los procedimientos estaban hechos conforme a la normativa.

“Más no puedo opinar. Sobre una diferencia político-partidaria en el seno de un partido político que entre otras cosas no es mi partido, al presidente de la República no le corresponde”, aseguró en rueda de prensa.

Es la segunda vez desde el cambio de gobierno que la figura de Cardoso queda en el ojo de la tormenta por acciones que son cuestionadas desde el punto de vista ético pero también desde lo legal.

En la primera oportunidad, Cardoso quedó en medio de una investigación judicial a un jerarca policial de Maldonado con el que tenía una estrecha relación. En ese momento, el fiscal Jorge Vaz dio cuenta de una serie de llamadas entre el ministro y el jerarca policial, que fue procesado por diversos delitos, en las que Cardoso le solicitaba que enviara un patrullero a determinado lugar y hasta preguntaba sobre si a una persona, amiga de su pareja, le habían realizado la espirometría tras un accidente.

Ahora el jerarca fue cuestionado por un exdirector de su ministerio por presuntamente apartarse de las normas a la hora de contratar publicidad en un cruce que tuvo varios episodios.

La primera denuncia

El tema saltó al ámbito público cuando el jueves 12 el semanario Búsqueda publicó que Pérez Banchero denunciaba que Cardoso amenazaba con destituirlo si no firmaba un expediente para la compra de publicidad.

La destitución finalmente se concretó y los motivos que maneja uno y otro son distintos. El ahora exdirector señala que tenía discrepancias con los procedimientos para contratar publicidad “en el fondo y en la forma”.

Si bien ambos son colorados y Pérez Banchero llegó al ministerio con el aval de Cardoso, la relación comenzó a deteriorarse dos meses después de asumir. La versión del ministro asegura que el director no trabajaba como esperaban, demoraba expedientes y por eso se creó una oficina de coordinación para que cumpliera con las tareas que la Dirección Nacional de Turismo no cumplía.

Esa demora de expedientes, en la versión de Pérez Banchero, se debía a que en muchos casos no estaba dispuesto a firmar contratos que, según dice, ascendían hasta US$ 500 mil a una sola empresa.

Colorados respaldan

Tras la publicación de esa información, los distintos integrantes de Batllistas respaldaron a Cardoso y adjudicaron las diferencias a un tema de relacionamiento entre el ministro y el director. Si bien no hubo grandes declaraciones públicas, los correligionarios del ministro respaldaron su accionar.

El que sí respaldó directamente a Cardoso fue el subsecretario Remo Monzeglio que, en diálogo con El Observador, calificó a Pérez Banchero de “inoperante”.

Lo mismo hicieron los integrantes de la Lista 15 con Pérez Banchero mientras, tal como publicó El Observador, el presidente Luis Lacalle solicitó información sobre el tema para tomar una decisión. El mandatario no quiso pronunciarse en el momento y pidió tener más datos.

Reunión con el presidente

Luego de algunos días en los que el tema no estuvo en la agenda pública, Cardoso fue hasta Torre Ejecutiva para darle sus explicaciones al presidente. El martes, en una reunión pedida por el propio ministro, Cardoso le presentó a Lacalle 120 expedientes que, según el ministro, Pérez Banchero había demorado por no poner su firma.

El presidente dio por “válidas” las explicaciones jurídicas del jerarca pero en rueda de prensa no le dio un respaldo explícito.

“El ministro me pidió una reunión por hechos de conocimiento público y me trajo un expediente”, aclaró el mandatario. Con ese documento, apuntó, la explicación que le dio Cardoso es “jurídicamente válida”, que no se aparta de la ley. “Lo que está en el expediente obedece a procedimientos que siempre se usa para las compras de publicidad”, aseguró.

Nueva información

La reunión del secretario de Estado con el presidente generó incertidumbre sobre qué pasará en el gabinete.

“Hay un quiebre grande en octubre (del 2020) cuando me llega una propuesta sin pasar por la agencia (de medios que tiene el ministerio), y demás, para la compra de vía pública, de la empresa Satenil por US$ 800.000”, dijo el exjerarca en declaraciones a Búsqueda publicadas este jueves.

La oferta comercial incluía la instalación de carteles en Montevideo y el interior, pantallas digitales y publicidad en “refugios” en Punta del Este. Según la versión del exdirector, Cardoso lo llamó para que avanzara esa contratación. El entonces director pidió a una funcionaria de su dirección que abriera un expediente con el tema y que realizara un informe técnico sobre la oferta.

El expediente fue abierto el 30 de octubre y horas más tarde Pérez Banchero resolvió archivarlo, según informó Búsqueda. La oferta era para cartelería por un año y, según el informe, como el ministerio hace campañas para períodos particulares “no se considera pertinente una contratación” por ese tiempo.

Esa fue la decisión que, según el exdirector, llevó a que se empezara a desarticular la División de Marketing. En diciembre hubo una compra directa por excepción por razones de urgencia a la empresa Netcom por casi $ 14 millones.

Esa compra fue cuestionada por el Ministerio de Economía, que debe realizar una certificación prevista en el Tocaf para las compras por excepción, debido a que la ejecución del gasto fue anterior a que llegara a la cartera. Es decir, el gasto comenzó a ejecutarse en octubre y recién en diciembre se informó al Ministerio de Economía.

“La suscrita se permite recordar que el decreto 90/000 establece una serie de requisitos sin cuyo cabal cumplimiento el Ministerio de Economía y Finanzas no hará lugar a la certificación. Sin entrar a considerar el cumplimiento o no del resto de los requisitos, la gestión debió ingresar al Ministerio de Economía con una anticipación no menor a los tres días hábiles anteriores a la contratación con lo informado, se sugiere devolver estas actuaciones al Ministerio de Turismo”, dice el informe que la funcionaria actuante elevó a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El expediente volvió al Ministerio de Turismo, que defendió la ejecución aduciendo que la pandemia y el cierre de fronteras –concretado el 22 de octubre para todo el verano– le hacía imposible “establecer el mecanismo licitatorio correspondiente”. El gasto fue observador por el Tribunal de Cuentas de la República pero reiterado por el ministerio.

La oferta de Netcom en cuanto a despliegue de cartelería y publicidad era exactamente la misma que el intento de contratación frustrado en octubre de 2020 pero por un período menor. En la primera oportunidad, los $ 40 millones eran una propuesta anual, mientras que en el expediente que se concretó eran cerca de $ 14 millones para la temporada.

Pérez Banchero y el director general de Secretaría, Ignacio Curbelo, escuchan a Germán Cardoso en un acto

En julio, hubo otro expediente para una compra directa por excepción por motivos de urgencia a Netcom de $ 24 millones. Ese expediente Pérez Banchero se negó a firmarlo y fue ahí, según el exdirector, cuando Cardoso le dijo que lo firmara o lo echaba.

De concretarse, el monto total de compras a Netcom sería cercano los $ 40 millones rechazados inicialmente.

En diálogo con La pecera, de Azul FM, Pérez Banchero se defendió de las acusaciones que lo tildaron de "inoperante" y afirmó haber intentado reforzar la División de Marketing estudiando las compras de las anteriores administraciones.

En ese proceso notó que los gastos de cartelería que pretendía efectuar la gestión encabezada por Cardoso excedían "a más del doble del total" de lo que había invertido la administración anterior y comprendían a una sola empresa de publicidad exterior en lugar de a seis, por lo que se negó a firmar.

Además, hay otra contratación a una empresa con sede en Estonia a la que el Banco República aun no le pagó por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos (UPLA). Por este motivo Cardoso pidió un informe a la asesoría jurídica.

Otra contratación, a Cisneros Interactive (empresa vinculada a Facebook con la que el Mintur ya había trabajado), tuvo problemas con el Banco República por operar con un banco en Panamá, un país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En primera instancia esa transacción fue rechazada.

Cardoso se defiende

Para Cardoso el hecho que colmó su paciencia en la relación con Pérez Banchero fue la demora de la firma de un expediente para contratar un stand en la Rural del Prado. Esa demora, según la versión del ministro, casi lo lleva a perder el lugar la exposición.

Cardoso asegura además que todas las contrataciones estuvieron recomendadas por la agencia de medios Young and Rubicam. “Todo va a la agencia. Todo. La agencia propone y obviamente nosotros decidimos”, declaró este jueves a El País.