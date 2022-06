Peaky Blinders: ¿habrá temporada 7?

Peaky Blinders estrenó el pasado viernes su sexta temporada en Netflix, y al igual que sucedió con las entregas anteriores, su éxito en la plataforma fue inmediato. La serie ocupa desde su estreno los primeros puestos en el ránking de los más visto en el sitio de streaming, y ya hay preguntas sobre cómo seguirá la historia, tras su impactante final.

Si bien esta sexta temporada no fue la despedida definitiva del clan criminal Shelby, si fue la última temporada de la serie. El creador de Peaky Blinders, el británico Steven Knight, aseguró en 2021 que si bien en un principio había pensado en siete temporadas, con la historia comenzando en el final de la primera guerra mundial para terminar con el comienzo de la segunda, ese plan cambió con el tiempo, y se dio cuenta que la temporada que se estrenó esta semana debía ser la última.

Sin embargo, Peaky Blinders tendrá una despedida acorde con una película, que ocupará el lugar de la séptima temporada y cerrará definitivamente la historia de Tommy Shelby y los suyos.

La película aún no tiene fecha de estreno, pero Knight ya contó que está trabajando en ella, y que ya tiene la historia pensada de principio a fin. "Creo que va a ser una conclusión adecuada para la historia que hemos contado hasta ahora, pero de la película saldrán cosas que no me animo a llamar directamente series derivadas, pero hay posibles series que espero que puedan salir de ella, y que continuarán la historia de esta parte de la sociedad y de esta familia", adelantó el guionista y director a la revista Variety el año pasado.

Knight, que basó la serie en una pandilla real con la que su padre tuvo contacto durante su niñez, decidió terminar la serie en la sexta temporada y concluir el relato con una película a causa de la pandemia. El año de producción que el covid-19 obligó a postergar lo llevó a repensar la conclusión de Peaky Blinders y optar por este camino.