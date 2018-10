Pediatras en conflicto afectan servicios del del Pereira Rossell

Los pediatras internistas en régimen de guardia del Área de Ciudades moderados del hospital Pereira Rossell han implementado este lunes una serie de medidas de conflicto que mantendrán hasta que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) realice mejoras en sus contratos laborales.

Es así que a modo de protesta resolvieron no recibir ingresos de pacientes -a excepción de los intensivos- entre las 12:00 horas y las 8:00 de la mañana del día siguiente, como así tampoco supervisar las altas que queden programadas para el resto de cada jornada. Los pediatras también informaron que dejarán de realizarán coordinaciones de estudios no urgentes en las horas de la tarde.

Este colectivo, que actualmente reúne a trece pediatras y cumple tareas formativas con médicos residentes y asistenciales con niños internados, reivindica que ASSE los contrate formalmente en régimen de empleados presupuestados, dado que hace 12 años, dicen, trabajan bajo el esquema de la Comisión de Apoyo.

“Esto implica una serie de pérdidas de derechos que menoscaban nuestra dignidad como trabajadores. No cobramos aguinaldo ni nocturnidad, no percibimos nuestros aportes jubilatorios, no contamos con derechos como la licencia por estudio o enfermedad. Tampoco generamos antigüedad y mantenemos 20 días anuales de licencia a pesar de los muchos años en el cargo”, expresan los trece médicos afectados en un comunicado que es avalado por la Sociedad Uruguaya de Pediatria (SUP), donde agregan que, además, están “expuestos a la precariedad del cargo que brida poca seguridad”.

Andrés Álvarez, uno de los pediatras afectados e integrante de la secretaría de asuntos laborales de SUP adelantó a El Observador que las autoridades del hospital le facilitaron este martes al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) una propuesta que contempla, parcialmente, los reclamos de los trabajadores.

“Propusieron presupuestar cinco de los trece cargo. Aún no nos hemos reunido formalmente para debatir esta idea, pero en lo personal no creo que lo aceptemos”, aseguró el dirigente. En los próximos días harán una asamblea para comentar colectivamente la oferta y resolver qué harán a futuro con las medidas de conflicto que, hasta el momento, se mantendrán hasta que se concrete ese encuentro.

Entre las ideas que se manejan, los pediatras afectados no descartan renunciar a sus cargos, a pesar de que la decisión es compleja para varios especialistas: “La renuncia no es un tema sencillo, la mayoría ya no somos gente joven, pero se ha puesto arriba de la mesa esa posibilidad”, dijo Álvarez.

Otra de las medidas que manejan, comentó Álvarez, es mantener las medidas conflictivas por tiempo indeterminado. “La realidad es que no tenemos interés en prolongar este tema, no nos sentimos cómodos, pero es una cuestión que resolveremos a nivel grupal”, aseguró el pediatra.

Antecedentes

Las autoridades del Pereira Rossell le trasladaron a los pediatras en mayo la propuesta de iniciar el trámite de presupuestación, a la cual los médicos respondieron favorablemente de forma inmediata. Sucedió que, con el correr de los meses, no se constató ningún tipo de avance. “Recurrimos al Sindicato Médico del Uruguay para iniciar las negociaciones”, explicó el colectivo en un comunicado donde distinguió que, a pesar de las reiteradas reuniones con los directores del centro, no se han vislumbrado algún tipo de respuesta al asunto.

“Hemos intentado por todos los medios evitar llegar al conflicto. Continuamente hemos postergado la toma de medidas. Pero el tiempo se nos va y seguimos sin respuesta. Hoy debemos iniciar esto con dolor y preocupación, pero con la certeza de haber intentado evitar este extremo”, expresan los médicos en el comunicado.

ASSE desconectada de los pediatras

El conflicto pediátrico de ASSE con los pediatras trasciende el terreno del hospital Pereira Rossell. A nivel de las puertas de emergencia, estos médicos han denunciado reiteradas veces el desabastecimiento de especialistas que sufren principalmente las policlínicas de la periferia.

Dentro de los centros de salud ubicados, por ejemplo, en el Cerro no hay pediatras a disposición de los pacientes y los niños enfermos deben ser atendidos por médicos generales de adultos. Las autoridades de ASSE han intentado solventar la falta de pediatras ofreciendo cargos de alta dedicación, donde se pagan sueldos superiores a los $ 180.000 brutos al mes, pero eso no ha sido suficiente para motivar el interés de estos médicos en las zonas carenciadas.

“El inconveniente no se da por falta de cargos sino por falta de interés de los propios médicos. Y el máximo recurso de motivación que podemos ofrecer está determinado por ley y es el que ofrecemos: los cargos de alta dedicación, pero no ha sido suficiente”, dijo a El Obseravador el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez.