¿Peligra pescado del viernes santo? Pesqueros dicen que medida de gremio de Ancap no los deja embarcarse y sindicato se defiende

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) denunció que la decisión de la Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) de no realizar horas extras durante la semana de turismo puede causar demoras en la entrega de pescado para el viernes santo de Semana de Turismo, fecha en la que "se vende más cantidad de pescado en el año".

"Los distribuidores están pidiendo producto para estar preparados para este pico de demanda y estamos haciendo todo lo posible para poder cumplir, pero lamentablemente navegamos todo el tiempo en medio de la incertidumbre", lamentó el presidente de CIPU, Riva Zucchelli, en un comunicado publicado por la Cámara este lunes.

La organización explicó que "la flota de pesca industrial nacional está impedida de salir a la mar a pescar debido a medidas del sindicato de Ancap que impide cargar combustible para los barcos".

Según CIPU, la situación comenzó cuatro días antes del lunes 3 de abril, y al momento de la publicación del comunicado ya había impedido "el zarpe de más de 25 barcos" y causado la "pérdida de jornales de trabajo a más de 300 marineros y también a más de 1.000 puestos de trabajo en las plantas de procesamiento, la mayoría ocupados por mujeres jefas de hogar, además del personal de tierra, carga y descarga, suministros y tareas administrativas".

En esta misiva CIPU indica que la imposibilidad de cargar combustible se debe a un "paro" de Fancap. Sin embargo, el secretario general de Fancap, Manuel Colina, aclaró en una entrevista a Radio Montecarlo que el sindicato no está en paro en "ninguna de las áreas" del ente estatal, sino que están realizando un "corte de horas extras" para reclamar un "ingreso de personal".

"Ese corte de horas extras está afectando a algunos servicios" en semana de turismo, explicó Colina. Fancap trabaja en estos días para cubrir las guardias gremiales que permitan brindar los servicios "esenciales", por ejemplo a "hospitales" y "cárceles". El lunes por la tarde al sindicato le llegó el pedido para cubrir el servicio de gasoil marino, y el secretario general indicó que "se está analizando".

El gasoil marino es el combustible con el que opera la flota de pesca industrial, y solo puede ser comprado por Ancap. Para CIPU "sería muy bueno poder adecuar la normativa" para que las empresas puedan "importar directamente" y "que se pueda despachar al puerto de Montevideo o directamente al barco al que se va a cargar", y así no "quedar rehenes de este tipo de situaciones", explicó Zucchelli.

"Lo que no se pesca hoy es imposible recuperarlo otro día: es producto que no se vuelca al mercado, que no se exporta y lo más importante: jornales que no se pueden recuperar", lamentó el presidente de la Cámara Pesquera.