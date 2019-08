Penadés sobre seguridad: "Quizá sea necesario el desborde" de autoridad

Para el diputado herrerista Gustavo Penadés, “entre la omisión y el desborde” de la autoridad para controlar la seguridad “quizá sea necesario el desborde”. “No quiere decir gatillo fácil”, aclaró entrevistado en el programa Cuarto Secreto de radio Sarandí, este domingo. “En algún caso, transmitido extraoficialmente, jefes de policía me han transmitido que cuando han actuado con severidad han recibido llamadas del Ministerio del Interior diciendo que tanta severidad no. Yo no quiero que haya desborde de autoridad pero tampoco omisión”, explicó el diputado.

El diputado, que quiere abocarse a una tarea parlamentaria en el período que viene, señaló que en los locales herreristas donde se entreguen listas para la elección nacional se podrá obtener también la papeleta para votar a favor del plebiscito de reforma constitucional propuesto por Jorge Larrañaga para reformar cuatro aspectos vinculados a la seguridad pública. “Es para que no tenga que molestarse en ir a buscarla alguien que quiera hacerlo. El que quiera agarrar la papeleta solo va a tener que extender su mano”, dijo y aclaró que eso no quiere decir que vaya a votarlo.

Por otro lado, Penadés indicó que para el Frente Amplio ha sido más difícil ponerse de acuerdo que para toda la oposición actuando en conjunto. “Una de las debilidades del partido de gobierno, es que nunca funcionaron como un gobierno sino como Estados estancos que gobernaron en sus ministerios independientes unos de otros”, afirmó.

En tanto, resumió por qué cree que el Frente Amplio perderá estas elecciones: “La economía los trajo, la economía se los va a llevar. La situación de delicadeza económica va a ser una de las consecuencias”, sostuvo.