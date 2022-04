Peñarol: Cachila Arias sigue en duda para jugar ante Cerrito

El plantel principal de Peñarol entrenó en la tarde de este viernes a puertas cerradas en su concentración de Los Aromos pensando en el duelo de este sábado contra Cerrito por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Una de las principales dudas para que el técnico aurinegro, Mauricio Larriera, forme la oncena inicial, es la lesión que sufrió Ramón “Cachila” Arias en una de sus rodillas en el encuentro del pasado martes ante Olimpia de Paraguay por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Si bien Cachila aguantó lo que quedaba del primer tiempo y disputó casi todo el segundo, en los minutos finales no daba más y pidió el cambio.

Precisamente esa lesión es la que no le ha permitido entrenar al 100% durante el resto de esta semana y debido a ello –y también ya pensando en el compromiso del miércoles 27 contra Cerro Porteño en Asunción por la Copa– es que Larriera aún no decidió si lo colocará o no en la zaga contra Cerrito. Los demás futbolistas se encuentran sin inconvenientes para poder jugar.

Esperan dinero por Rossi

Fenerbahce de Turquía dio a conocer este viernes la noticia de que adquirió el pase definitivo de Diego Rossi a Los Angeles FC por 5,5 millones de euros. Debido a ello, en Peñarol aguardan un dinero del mismo, ya que conservan un porcentaje de su ficha.