Peñarol, Cerro Largo y los US$ 3 millones en juego

La definición del Campeonato Uruguayo tiene en disputa el título, puestos de copa internacionales y el último descenso a falta del Nacional-Rampla Juniors de esta noche y la etapa final que se disputará el domingo con todos los cotejos a la hora 17.

Uno de los encuentros de esa jornada será el que disputen Peñarol y Cerro Largo en el Campeón del Siglo y que definirá quien arranca 2020 con US$ 3.000.000 en la cuenta bancaria.

En la Anual, los aurinegros tienen 71 puntos y los arachanes 69, igual que Nacional, que debe jugar este jueves a las 20:30 frente al ya descendido Rampla Juniors en el Centenario. En caso de que los tricolores ganen, llegarán a 72 unidades y pasarán a liderar la Anual, a falta del último partido ante el también descendido Juventud en Las Piedras.

Si los tricolores ganan los seis puntos, se asegurarán la Anual.

Dante Fernández/FocoUy

En ese caso, el partido del domingo en el Campeón del Siglo tendrá en juego el segundo puesto de la tabla, el cual permite a quien lo obtenga meterse directo a fase de grupo de la Copa Libertadores 2020, lo que asegura US$ 3 millones por participar de esa instancia, según los premios otorgados en la edición 2019.

De todas formas, en caso que Nacional gane la Anual, lo que le permitirá meterse en la definición por el título, y Peñarol no se asegure el segundo puesto de la Anual, los carboneros tienen la posibilidad de quedarse con el cupo Uruguay 1 de la próxima Libertadores si logran ganar las finales del Uruguayo.

En ese caso, Nacional iría en el cupo 2 como ganador de la anual, y Cerro Largo quedaría en tercer lugar, por lo que iría a la segunda fase previa de la Copa.

El cupo Uruguay 3 en la Libertadores irá la Fase 2, en la que deberán jugar para avanzar a la Fase 3 y de ahí a la zona de grupos. En tanto, Uruguay 4 irá a la Fase 1 y desde ahí deberá seguir hasta llegar a zona de grupos.

Camilo dos Santos

Este 2019 el premio por disputar la Fase 1 fue de US$ 350.000, por la Fase 2 de US$ 500.00 y el de Fase 3 de US$ 550.000.

Por eso, meterse en fase de grupo de forma directa, con un premio de US$ 3 millones, marca una diferencia importante en los ingresos.

El Clausura en juego

El Torneo Clausura también está en definición. En la cima está Peñarol con 31 puntos, lo sigue Progreso con 30 y Plaza con 29. Nacional, con un partido menos, tiene 28 a falta de jugar el partido de este jueves ante Rampla.

Si ganan los albos, quedarán en igualdad de puntos con los aurinegros de cara a la última etapa. En tanto, Progreso, que en la última etapa deberá visitar a Defensor Sporting, y Plaza Colonia, que irá a Sayago para medirse con Racing, mantienen sus posibilidades para ganar el torneo, aunque dependen de otros resultados.

Carlos Pazos

Los cupos de copas

Las copas también están en definición.

Nacional, Peñarol y Cerro Largo ya saben que están en la Libertadores pero resta definir en qué orden irán. Los dos primeros irán a fase de grupo de forma directa, mientras que el tercero y el cuarto van a las fases previas.

Resta definir el cuarto puesto. Progreso hoy está en esa posición con 62 puntos, pero Liverpool, con 59, puede quedarse con ese puesto en la última fecha.

En tanto, por la Sudamericana, los de Belvedere ya tienen su puesto asegurado por haber ganado el Torneo Intermedio y también por su puntaje en la Anual.

Luego, viene Plaza Colonia, que ya está clasificado, con 56 puntos, y quedan los últimos dos puestos que se definirán entre River Plate y Fénix (48), Wanderers (46), Defensor Sporting (45)y Boston River (45).

Fénix venció esta tarde 3-2 a Defensor Sporting en el Capurro con hat-trick de su zaguero brasileño, Léo Coelho mientras que Luciano Boggio y Mariano Pavone anotaron para el fusionado.

El último descenso

Los resultados del miércoles por la 14ª fecha dejaron abierta la definición del último descenso para la etapa final.

Diego Battiste

Boston River y Racing, quienes pelean para zafar, cayeron en sus respectivos partidos y definirán en la última fecha.

Boston River tiene 1,138 puntos y recibirá a Danubio en Florida, mientras que Racing, más comprometido, con 1,109, será local ante Plaza.