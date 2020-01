Peñarol igualó récord de contrataciones de los últimos cinco años

El golpe sufrido el año pasado al perder con Nacional el Campeonato Uruguayo caló hondo en Peñarol y la llegada de Diego Forlán en lugar de Diego López cambió la política de contrataciones por la que venía transitando el club.

A mediados de 2019 Peñarol perdió a cinco figuras claves como Cristian Lema, Lucas Hernández, Brian Rodríguez, Gabriel Fernández y Darwin Núñez, pero solo se reforzó inmediatamente con Gabriel Rojas y Rodrigo Abascal y tres meses después con el español Xisco Jiménez.

En el arranque de 2020 se le fueron Adriano Freitas (tercer golero), Juan Izquierdo (cuarto zaguero del plantel), Rodrigo Rojo (lateral suplente), Ignacio Lores (importante pieza de recambio), Gastón Rodríguez (suplente) y solo dos titulares como Agustín Canobbio y Lucas Viatri, y a cambio ya llegaron nueve jugadores nuevos. Cabe recordar que Walter Gargano tiene para seis meses más de recuperación.

El martes de mañana quedaron definidos los arribos de Joaquín Piquerez desde River Plate, Cristian Bravo de Wanderers y Gary Kagelmacher de Kortrijk de Bélgica.

Diego Battiste

Piquerez firmó ya contrato por tres años y Peñarol adquirió el 30% de su ficha.

Según pudo saber Referí, Bravo llega libre tras ejecutar su cláusula de rescisión en Wanderers a cambio de US$ 150 mil. Firmará por un año a préstamo con opción de compra.

Kagelmacher rescindió con su equipo, en el que era el segundo capitán, y firmará con Peñarol un vínculo por dos temporadas.

A esto hay que agregar que con David Terans solo faltan resolver detalles del contrato por exigencias planteadas por Atlético Mineiro.

“Surgieron algunas complicaciones por obligaciones que pide Atlético Mineiro que asuma Peñarol, sobre todo en materia de seguridades. Hay obligaciones que Peñarol no quiere asumir por un potencial daño o riesgo. Le estamos buscando la vuelta. Creo que anoche surgieron algunas alternativas que pueden destrabar el tema en los próximos días”, dijo el martes a 100% Deporte que se emite por Sport 890 el tesorero del club Isaac Alfie.

“Esto está cerrado, se puede ir (Enzo) Martínez pero la zaga está cubierta. Si se va Formiliano se verá”, agregó.

“En términos de dinero estamos igual que en el segundo semestre del año pasado, no hemos aumentado el presupuesto del año pasado”, expresó el tesorero del club.

Diego Battiste

Las nueve contrataciones igualan la cantidad de jugadores que llegaron para el Uruguayo Especial 2016 en el que Peñarol fue 14º con cuatro victorias en 15 partidos y las del Apertura 2015 cuando llegó Forlán al club en una temporada, la 2015-2016, en la que el aurinegro fue campeón contratando para el Clausura a ocho jugadores más.

Los últimos mercados de pases de Peñarol

1º semestre 2020 (9 jugadores)

Diego Battiste

Juan Acosta, Cerro Largo

Gary Kagelmacher, Kortrijk

Robert Herrera, Barcelona de Guayaquil

Krisztián Vadócz, Budapest Hónved

Joaquín Piquerez, River Plate

Jonathan Urretaviscaya, Monterrey

Denis Olivera, Danubio

Cristian Bravo, Wanderers

Matías Britos, Correcaminos

2º semestre 2019 (3 jugadores)

Gabriel Rojas, San Lorenzo

Rodrigo Abascal, Fénix

Xisco Jiménez, Osasuna

1º semestre 2019 (6 jugadores)

Gastón Rodríguez, Liga de Quito

Jesús Trindade, Racing

Juan Izquierdo, Cerro

Cristian Lema, Benfica

Maximiliano Rodríguez, San Luis de Quillota

Luis Acevedo, Cerro

2º semestre 2018 (4 jugadores)

Carlos Matheu, Huracán

Carlos Rodríguez, Tigre

Gonzalo Freitas, Atlético Tucumán

Ignacio Lores, Ascoli

1º semestre 2018 (7 jugadores)

Luis Maldonado, The Strongest

Giovanni González, River Plate

Rodrigo Rojo, Olimpia

Agustín Canobbio, Fénix

Rodrigo Piñeiro, Miramar Misiones

Fidel Martínez, Atlas

Gabriel Fernández, Racing

2º semestre 2017 (7 jugadores)

Mathías Corujo, San Lorenzo

Guillermo Varela, Eintracht Fráncfort

Fabricio Formiliano, Newell’s Old Boys

Walter Gargano, Monterrey

Maximiliano Rodríguez, Newell’s Old Boys

Fabián Estoyanoff, Fénix

Lucas Viatri, Estudiantes

Uruguayo Especial 2016 (9 jugadores)

Bressan, Gremio

Alex Silva, Wanderers

Guzmán Pereira, Universidad de Chile

Ángel Rodríguez, River Plate

Juan Martín Boselli, Juventud

Nicolás Dibble, Plaza Colonia

Gabriel Ávalos, Crucero del Norte

Junior Arias, Liverpool

Gastón Rodríguez, Wanderers

Clausura 2016 (8 jugadores)

Andrés Rodales, Liverpool

Hernán Petryk, Atenas

Maximiliano Olivera, Wanderers

Nicolás Freitas, Wanderers

Tomás Costa, Universidad Católica

Maximiliano Rodríguez, Gremio

Miguel Murillo, Deportivo Cali

Mauricio Affonso, Al Shabab

Apertura 2015 (9 jugadores)

Damián Frascarelli, Ñublense

Matías Aguirregaray, Estudiantes

Guillermo Rodríguez, Hellas Verona

Rodrigo Viega, Juventud

Nicolás Albarracín, Wanderers

Cristian Palacios, Juventud

Diego Forlán, Cerezo Osaka

Carlos Luque, Inter

Diego Ifrán, Real Sociedad