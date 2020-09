Peñarol obligado a sumar contra todos sus fantasmas

Peñarol juega esta noche contra todos sus fantasmas. Su saldo negativo jugando partidos en el exterior. Los 31 años sin ganar en la altura boliviana por la Copa Libertadores de América. La bronca de los hinchas que se presentaron en la sede reclamando cambios. Y un Torneo Apertura hipotecado y que está al alcance de la mano de su eterno rival, Nacional.

A su frente (hora 19) estará Jorge Wilstermann. Un rival de poca monta. No es Boca Juniors, ni River Plate, ni Flamengo. Sin embargo, nada se puede decir en lo previo, máxime cuando el carbonero carga con una mochila plagada de frustraciones a nivel internacional.

El ambiente está convulsionado. El rendimiento del equipo precipitó la salida de Diego Forlán. Para algunos una medida apresurada, para otros la correcta. El presidente Jorge Barrera se sacó un gusto personal incorporando a Mario Saralegui que apenas se sentó en el sillón de directiva el día de la presentación, ilusionó diciendo que iba por la Copa Libertadores.

Camilo dos Santos

Peñarol reanudó la Copa ilusionando más allá de las palabras. Se puso en ventaja en Santiago ante Colo Colo el miércoles de la semana pasada. Pero le dieron vuelta el partido en un abrir y cerrar de ojos y se derrumbó el castillo.

Marcelo Hernández / AFP / Pool

El equipo quedó último en el grupo y obligado a llevarse algo esta noche de la altura de Cochabamba. Los poco más de 2.500 metros sobre el nivel del mar de la ciudad son una tema complejo de resolver para el carbonero.

Sus antecedentes dicen que sufre más de la cuenta en el techo. Por Copa Libertadores no gana en Bolivia desde el 21 de febrero de 1989 cuando superó 2-1 a The Strongest.

De ahí en adelante disputó 10 partidos con ocho derrotas y dos empates. Lleva seis caídas consecutivas.

De todos modos, en el Félix Capriles tiene un antecedente fresco positivo. El 29 de agosto de 2014 Peñarol goleó 4-0 a Jorge Wilstermann por la primera ronda de la Copa Sudamericana, el mejor torneo internacional que disputó tras el vicecampeonato de la Libertadores 2011. El entrenador era Jorge Fossati y el aurinegro también le ganó en Colombia a Deportivo Cali.

El partido de esta noche encierra muchas cosas. Toca muchos nervios de Peñarol. Deportivos, económicos, políticos.

Desde el punto de vista deportivo el equipo es mirado de reojo por la gente. Queda la sensación de que el cuadro de Mario Saralegui es una buena y una mala. No encuentra regularidad. Para colmo su eterno rival gana y gana con titulares o con suplentes y eso agranda la herida. Nacional venció en el exterior sus dos partidos de Copa contra Racing y Estudiantes de Mérida. Y se despeja su camino en el Apertura si vence a Liverpool este sábado (hora 15, Belvedere).

Inés Guimaraens

Económicamente, quedar eliminado de la primera fase de la Libertadores sería un golpe terrible para las arcas en el fútbol del nuevo escenario sin hinchas en las tribunas y con socios que se borran ante la crisis. Están en juego nada menos que US$ 1.050.000 por el pasaje a octavos de final.

A todo esto se suma el clima electoral que ya se palpita. En la semana se generó un banderazo en la sede donde un grupo de hinchas se expresó en contra del oficialismo.

En cuanto al equipo que puede presentar Mario Saralegui, la principal noticia rondó en la presencia de Cristian "Cebolla" Rodríguez entre los viajeros a Cochabamba.

Todo hace indicar que Peñarol jugaría con tres zagueros en el fondo protegidos por dos laterales. En pocas palabras, cinco en la defensa.

El probable equipo estaría conformado por Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal y Juan Acosta; Facundo Torres, Jesús Trindade, Walter Gargano, David Terans y Agustín Álvarez.

@OficialCAP

Wiltermann llega al partido sin más actividad que el partuido que disputó la semana pasada de local contra Athletico Paranaense perdiendo 3-2 en tiempo agregado. Sin embargo, la principal preocupación de los aviadores pasa por el arbitraje.

El técnico argentino Cristian Díaz, mostró su disconformidad por la designación, nuevamente, de una nueva terna chilena, pues -recordó- en el grupo también está el Colo Colo de ese país.

“No estoy para nada conforme con lo que tiene que ver con ternas chilenas o así fueran brasileñas o uruguayas que dirijan dentro del grupo en el que está mi equipo. Como me imagino tampoco lo estarían los otros equipos si los dirigieran ternas bolivianas”, aseguró Díaz.

Detalles

Jorge Wilstermann: Arnaldo Giménez, Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ronny Montero, Sebastián Reyes; Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Cristian Chávez, Patricio Rodríguez, Didí Torrico; Gilbert Álvarez. DT: Cristian Díaz.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal y Juan Acosta; Jesús Trindade, Walter Gargano, David Terans; Facundo Torres y Agustín Álvarez. DT: Mario Saralegui.

Cancha: Estadio Félix Capriles

Hora: 19

Árbitro: Piero Maza de Chile

Antecedentes de Peñarol en Bolivia

30/04/1960 – Jorge Wilstermann 1-0 (La Paz)

02/02/1966 – Jorge Wilstermann 0-1 (Cochabamba)

13/02/1966 – Deportivo Municipal 2-1 (La Paz)

07/03/1971 – The Strongest 2-1 (La Paz)

13/03/1971 – Chaco Petrolero 1-1 (La Paz)

21/02/1989 – The Strongest 1-2 Peñarol (La Paz)

24/02/1989 – Bolívar 3-0 Peñarol (La Paz)

03/03/1998 – Oriente Petrolero 0-0 Peñarol (Santa Cruz de la Sierra*)

06/03/1998 – Bolívar 1-0 Peñarol (La Paz)

13/04/2000 – Blooming 3-3 Peñarol (Santa Cruz de la Sierra)

19/03/2002 – Real Potosí 6-1 Peñarol (Potosí)

25/02/2003 – Bolívar 5-2 Peñarol (La Paz)

23/03/2004 – The Strongest 2-0 Peñarol (La Paz)

28/08/2014 – Jorge Wilstermann 0-4 Peñarol (Copa Sudamericana)

07/03/2017 – Jorge Wilstermann 6-2 Peñarol

15/03/2018 – The Strongest 1-0 Peñarol (La Paz)

24/04/2019 – San José 3-1 Peñarol (Oruro)

* Ciudad que está en el llano

Alturas de las ciudades bolivianas

Potosí: 4.067 metros sobre el nivel del mar

Oruro: 3.735 metros sobre el nivel del mar

La Paz: 3.640 metros sobre el nivel del mar

Cochabamba: 2.570 metros sobre el nivel del mar