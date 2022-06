Peñarol se presentó en la FUBB a expresar su preocupación y a asumir sus responsabilidades

El presidente del básquetbol de Peñarol, Evaristo González, y el vicepresidente Gastón Diz se presentaron este jueves ante las autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para manifestarles su preocupación y también para asumir las responsabilidades por el grave episodio de violencia acontecido el lunes en ocasión de la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que Biguá se consagró campeón ante los aurinegros.

Desde el tercer anillo del Antel Arena, durante el tercer cuarto, un hincha ubicado en el sector de Peñarol lanzó una petaca a la cancha que cayó muy cerca de los jugadores y se hizo añicos deteniendo el juego por varios minutos.

Camilo dos Santos

Los vidrios en el Antel Arena, de milagros no hubo heridos

Según pudo saber Referí, los directivos aurinegros remarcaron que el club hace una enorme inversión en seguridad, que el operativo de seguridad del Antel Arena tuvo algunos fallos, que el club trabaja por erradicar a los violentos de su hinchada y que tiene una firme voluntad de que los responsables del hecho sean individualizados e impedidos de ingresar a los escenarios deportivos.

"Somos el equipo que hace la mayor inversión en seguridad, costeamos el uso de cámaras de reconocimiento facial, pagamos controles de espirometría, hacemos una campaña de comunicación por redes, pero el 99% de los hinchas de Peñarol queda en manos de que algún desubicado haga algún acto de violencia", había dicho el 26 de mayo González a Referí.

Un día antes, quien también es secretario general de Peñarol tuvo que ir a Fiscalía a declarar ante el fiscal Fernando Romano, quien estudia hechos de violencia en el deporte para judicializar casos e ingresar a hinchas violentos en la lista de inhabilitados que lleva la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que rige para todas las actividades deportivas que se desarrollan en el país.

"El Fiscal está juntando varios casos que tienen relación con Peñarol, como el de Colón, el de la botella, y todo empezó con los incidentes de diciembre en la fiesta que festejamos el campeonato. De parte de Peñarol se le ofrece toda la información que necesite porque cuanto más rápido se identifique a los responsables y se los pueda sacar de los escenarios, menos problemas vamos a tener", declaró González a un medio radial.

"Peñarol presentó una denuncia penal con un video casero, grabado con teléfono, donde se ve gente tirando vasos y comida y también se los va a identificar para ingresarlos a la lista negra. Además, se le pidió al Antel Arena todos los videos de sus cámaras y se los pasamos al Ministerio del interior para que lo pasen por el escaneo facial e identifiquen personas para también ingresarlos a la lista negra".

Camilo dos Santos

Donald Sims en la final del lunes: Biguá campeón

"El fiscal quiere recaudar información, nombres, cualquier tipo de información o datos que podemos tener. Lo de Colón viene muy atrasado, porque estoy convencido que de ahí van a salir un montón de nombres que van a ir a la lista negra y si esas personas ya estaba ingresadas no hubieran ido al Antel Arena. Creo que hay que actuar con más celeridad. Tiene una cantidad de denuncias y ese estudio no pudo hacerse con la diligencia y prontitud que corresponde. Cuanto más rápido saquemos a los inadaptados de las tribunas, más tranquilidad vamos a estar los que queremos ir a los espectáculos", agregó.

"Estábamos todos mirando el partido, sabemos que la petaca salió del tercer anillo y nada más, desde 20 metros, la guardia de seguridad estaba cada una en sus puertas y controles, por eso las cámaras del Antel Arena serían la prueba fundamental, el tema es que puedan tener la capacidad de identificar un rostro porque las cámaras enfocan la tribuna, es difícil", manifestó González quien afirmó que el operativo falló porque en ningún partido de Peñarol en la temporada se ingresó una botella de vidrio.

El dirigente también criticó la zona por donde los jueces dejaron la cancha en el entretiempo, donde fueron insultados y escupidos por hinchas de Peñarol.

La FUBB, a través de su departamento de seguridad, ya tiene identificada a una persona de Peñarol por los desmanes en el Antel Arena.

De todas formas, las denuncias del caso entraron ya al Tribunal de Penas que es el órgano que impondrá a Peñarol una nueva sanción, la cuarta de la temporada 2021-2022. La terna arbitral también denunció haber recibido salivazos al cabo del primer tiempo cuando se dirigían a zona de vestuarios.

"En Peñarol no se abandona. Estoy muy amargado, re caliente con esto, con el esfuerzo de todos mis compañeros de directiva, el staff técnico y los jugadores, tenemos que frenar esto y tomar las medidas para cortarlo, tengo que brindar todos los elementos para que la Justicia actúe. Porque si no esto va a afectar a la institución. Esta gente está lejísimos de ser hinchas de Peñarol, de querer y proteger al club. Ya tenemos nueve canchas cerradas para la próxima temporada, hay que ver cuántas más nos van a cerrar, vamos a tener un golpe económico importante, pero el proyecto vino para quedarse", manifestó.

"Nos tenemos que acomodar nosotros como club, que es nuestra responsabilidad, de manejarnos de una manera más cuidadosa y severa con respecto al hincha que va a alentar al básquetbol y la FUBB se debe adaptar a que tiene un cuadro que tiene de todo: laburantes, hinchas de bien y también inadaptados. En Peñarol , para los playoffs y las semis, todos los hinchas pagaron su entrada poniendo su cédula y su nombre, no había gente de la lista negra ni que no tenía entrada. Y tiene que ser así porque los precios del Antel Arena eran durísimos para un laburante. Peñarol tiene 700 personas en la lista negra, menos del 1% de los hinchas de Peñarol, no tengo dudas que Peñarol mejora el básquetbol, se ve en el rating, estar en la chiquita que Peñarol no me sirve es tirar para abajo y no tirar para arriba", agregó.