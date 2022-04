Pereira anunció que el FA irá a los barrios “a explicar por qué esa obra no se pudo hacer”, tras negativa al préstamo BID

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo tras la negativa al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la coalición de izquierdas hará “denuncias de las obras que no se van a hacer” en la capital. Indicó que hay un “ataque descarado al Frente Amplio”.

“Acá iba a pasar un saneamiento que no va a pasar porque el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado no lo votaron. Acá iba a haber una política concreta de residuos, de reciclaje, que no va a pasar porque el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado no lo votaron. Simplemente porque hicieron cálculos electorales”, explicó Pereira en una conferencia de prensa la tarde de este viernes, sobre lo que hará el Frente Amplio de ahora en más en los barrios que se verán afectados.

“Los vecinos del municipio E, que se les iba a beneficiar con el reciclado, ¿qué van a opinar de esto? Vamos a ir a cada barrio de Montevideo adónde iba a haber una obra, a explicar por qué esa obra no se pudo hacer y explicar una política sustitutiva”, aseguró.

Para Pereira, esa postura no será “enfrentar”, sino “decir la verdad a la gente” sobre lo que la coalición de gobierno hizo “mirado con perspectivas 2024”. Se trata de una “forma binaria de hace política”, opinó, y que “no es la forma que los uruguayos tienen de hacer política”. Atribuyó además “un problema de actitud”.

“No dejaron votar en Canelones, al que votó lo humillaron; y no dejaron votar en Montevideo. Participaron de negociaciones que las frustraron en cada momento que pudieron (…) Hubo una decisión de los partidos que hoy ocupan el gobierno de obstaculizar la gestión de los gobiernos frenteamplistas, y ese es un ataque descarado al Frente Amplio”, añadió Pereira. Y agregó que el gobierno nacional “tiene desamparada a la gente”.

Respecto a lo ocurrido en Canelones y en Montevideo, el presidente del Frente Amplio resumió: “Los críticos de la mano de yeso instalaron una mano de piedra y el que mueva esa mano de piedra, pobre mano”.

El plan nacional de residuos

Para la presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, Graciela Villar, que la Junta Departamental haya rechazado el préstamo del BID compromete el Plan Nacional de Gestión de Residuos del gobierno nacional sobre la disposición final de residuos. Y lo explicó así: “Esto iba en consonancia con el plan nacional de residuos planteado por el Ministerio de Ambiente y los compromisos internacionales a los que Uruguay llegó. Hoy este plan nacional queda cuestionado porque la ausencia de Montevideo en ese paquete hace inviable cualquier proyecto (para la) disposición final (de residuos) a nivel nacional; por la cantidad y volumen de residuos que genera esta ciudad, y por la cantidad de ciudadanos que la habitamos”.

La negativa al préstamo generó “desazón” en el Frente Amplio porque “se optó por la nada”, dijo Villar en la conferencia de prensa. Agregó que “es un ataque a los montevideanos, (que) quedan de rehenes”, y coincidió con Pereira acerca de que “es un ataque al Frente Amplio”.

“Se han mutilado aspectos fundamentales”, expuso. Y dijo: “Hemos pospuesto a los sectores más vulnerable que habitan en el área oeste de Montevideo, a ver postergada su necesidad de una vida ambientalmente sustentable y saludable. Afectamos a los más vulnerables”.