Gobierno peruano dice que es “imposible” que Uruguay conceda el asilo a Alan García

Mercedes Araóz conoce bien a Alan García ya que integró su partido y durante su segundo mandato (2006–2011) ocupó los cargos de ministra de Comercio Exterior y Turismo, Producción y Economía y Finanzas. En diálogo con El Observador, la vicepresidenta peruana dijo que es “imposible” que Uruguay “le dé el asilo” al expresidente peruano porque la información enviada por su gobierno demuestra que “no es un perseguido político” y que hay “garantías para que sea juzgado ante la Justicia” de ese país.

La vicepresidenta señaló que Uruguay debe estudiar “con detenimiento” el documento enviado por el gobierno peruano y sobre esa base “tomar su decisión”.

Araóz dijo que el presidente Martín Vizcarra decidió llamar a su par Tabaré Vázquez para informarle “lo que estaba sucediendo” y que si bien no era “grato” que el tema se extendiera durante un tiempo tampoco pueden “decirle a otro gobierno que tome una decisión” porque son “respetuosos de esos espacios”.

“Estamos en un grado de evaluación y no quiero juzgar a Uruguay si no ha tomado una resolución. Hace poco estuvo Tabaré Vázquez en la Cumbre de las Américas y hemos firmado un acuerdo que promueve la lucha contra la corrupción, y en este caso entendemos que la investigación preliminar que están haciendo en la Fiscalía está ligada a crímenes comunes y no a un tema político”, señaló y mostró su sorpresa por el pedido de García ya que según ella tiene "todo garantizado" ya que es el fiscal quien tiene que demostrar "que es culpable y no al revés". "Dadas las garantías tendría que estar sujeto al sistema jurídico del país", agregó.

Para la vicepresidenta “la prudencia es la mejor consejera en este momento” por lo que no conviene ponerse a pensar, por ejemplo, en la decisión de otorgar el salvoconducto en el escenario que el gobierno uruguayo brinde el asilo. “No vamos a hacer ninguna declaración adelantando opinión de lo que pueda decir el gobierno de Uruguay, porque eso es un tema que corresponde a ellos. Qué pasará después tampoco puedo decirlo porque eso sería influir políticamente y por ahí no va nuestro accionar”, agregó.

Araóz defendió la independencia de las investigaciones y dijo que en Perú había una democracia en la que se “respeta la separación de poderes y el debido proceso”. “Las pruebas de que hay una investigación sobre temas ligados a estos delitos sobre varios colores políticos diferentes es una muestra de que no hay una persecución política sobre un partido político o un ex presidente en particular. Tenemos un ex presidente que está en proceso de extradición como es el caso de Alejandro Toledo y otros que están en investigaciones preliminares e incluso han tenido que pasar por prisión preventiva”, subrayó.

De todos modos, la vicepresidenta reconoció que hay jueces y fiscales que pueden estar cometiendo “excesos” en sus investigaciones aunque no podía decir que estuvieran actuando “desde una perspectiva política” porque “el Ejecutivo no interviene en las decisiones del sistema judicial”.