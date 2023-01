Pese a la sequía, el cultivo más exportado todavía está en carrera, pero el campo atraviesa dos realidades

En algunas chacras de Colonia, Soriano y Paysandú las lluvias del fin de semana pasado fueron positivas para la soja, el principal cultivo de exportación, que en 2022 generó US$ 1.922 millones por ventas externas, aunque en algunos casos el agua llegó tarde y algunas plantas se secaron.

“Lo importante es que llovió, que era urgente. Todavía estamos en carrera, el partido se juega en febrero o marzo”, dijo a El Observador Juan Manuel García, integrante de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran).

La soja está etapa vegetativa y se implantó bien, destacó.

“En algunas zonas era apremiante (la lluvia), porque eran graves el déficit hídrico y las altas temperaturas”, comentó y contó que en algunas chacras hubo mortandad de plantas, en algunos casos se quemaron las hojas debido a las altas temperaturas.

Dos realidades

Ricardo Bachmann, agricultor con campos en Young (Río Negro) y en El Carmen (Durazno), contó a El Observador que dependiendo las zonas de producción se ven “dos realidades muy diferentes”.

En Río Negro “ha venido seco pero la soja se implantó bien y macha, y el maíz de segunda, con alguna lluviecita, ha ido avanzando. Pero en Durazno está complicado, no ha llovido nada significativo desde el 10 de diciembre, la soja de primera se implantó, la de segunda nada y el maíz no ha nacido”.

El productor destacó una cualidad de la soja, sostuvo que este es un cultivo “curtido”, cuando hay días de mucho calor las plantas se ven un poco pálidas y dan a pensar que se secaron, pero con algo de bajas temperaturas durante la noche se recuperan y no están tan estresadas, detalló. “La soja es curtida y con cualquier lluvia empieza a caminar de vuelta”, resaltó.

Expectativas

Roberto Verdera, presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO), dijo que hay buenas expectativas de que vuelva a llover esta semana, “lo que ayudaría a cambiar la situación, porque si fueran solo estas lluvias (del pasado fin de semana) sería insuficiente”.

En algunas chacras cayeron 10 mm, lo que definió como “totalmente insuficiente”, en otras 20 mm y en otras 30 mm. Según explicó, dependiendo del suelo y del manejo de las chacras hay zonas en las que el cultivo aún tiene condiciones aceptables para soportar la cantidad de días sin llover, mientras “otras estaban mal”. Las chacras de siembra de segunda, principalmente, “estaban muy feas”, agregó.

La peor situación

Además de la soja, otro cultivo que sufre los efectos de la sequía es el maíz. “La peor situación se la llevaron los maíces tempranos, pero había poca área de eso”, dijo García.

“Están detonados, un desastre”, dijo Verdera sobre ese cultivo. Explicó que algunos maíces tenían buen desarrollo pero al no tener agua, “a la semana de formar el grano se secaron, otros a los que les faltó el agua antes quedaron muy petizos y con muy poco desarrollo”.

Los productores destacaron que el área de siembra de maíz de primera es baja y que en varios casos la fecha de siembra se aplazó.

Los números de la soja

La Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) trabaja sobre una hipótesis de que el área de soja sembrada en esta campaña es similar a la de la pasada, de 1.165.000 hectáreas.



En 2022 la soja obtuvo el tercer registro de cosecha más alto de la historia, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) –2.800 kilos por hectárea–. Esa productividad le dejó a Uruguay US$ 1.922 millones, lo que supuso un incremento de 116% con respecto a lo exportado en 2021 (US$ 892 millones), informó Uruguay XXI.



En un año en el que Uruguay generó US$ 13.356 millones por exportaciones de bienes, la soja fue el segundo rubro más exportado, después de la carne bovina –que supuso el 20% de las ventas totales y US$ 2.557 millones–.