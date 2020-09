El peso argentino ya no tiene valor en cambios uruguayos

La cotización del peso argentino cayó a $ 0,10 para la compra este martes en las pantallas del Banco República (BROU).

Esa misma tendencia se reflejó en las pantallas de los cambios de Montevideo. Incluso en una casa de cambio del barrio La Unión el valor en pantalla era $ 0 por cada peso argentino.

"Eso no es una cotización, es un valor que se fija en pizarra para mostrar que no hay voluntad de operar con esa moneda, que prácticamente no se puede operar", dijo a La Nación el operador de cambio Pablo Montaldo, director de la red financiera Nixus.

"En realidad no hay movimiento, no hay operativa; lo que más puede operarse es por el ingreso de argentinos en el Uruguay por pago de peajes de los puentes binacionales con moneda de la Argentina, pero poco más", agregó Montaldo. Los argentinos que llegan a Uruguay mayoritariamente traen dólares o tarjetas bancarias para los pagos.

En otros cambios del centro de la ciudad la cotización iba entre $ 0,10 y $ 0,20 al cierre de este martes, según las valores informados en las páginas web.

También en Punta del Este algunos comercios informan que no están aceptando la moneda del vecino país como forma de pago y con un tono humorístico.