Pfizer tuvo ganancias récord, mientras millones de personas no pueden acceder a las vacunas

El gigante farmacéutico Pfizer con sede en Estados Unidos, informó que generó ingresos récord de US$ 100,3 mil millones en 2022 y US$ 31,4 mil millones en ganancias, sumas que en medios de los defensores del derecho a una distribución equitativa de los medicamentos suenan insultantes frente a una pandemia que aún está en curso con sus consecuencias de muerte, saturación de los sistemas de salud y acceso desigual a las vacunas.

"Solo en un año, los ingresos de Pfizer han superado los gastos totales en salud de más de 100 países combinados", dijo Julia Kosgei, codirectora de políticas de People's Vaccine Alliance, en un comunicado.

Y agregó que “si fuera un país, Pfizer se ubicaría en el tercio más rico de los estados-nación. Y ha amasado esta fortuna mientras aumentaba los precios de las vacunas contra el covid-19 en medio de una pandemia que ha devastado los medios de subsistencia de las personas. En pocas palabras, Pfizer se ha aprovechado de la pandemia con fines de lucro".

Pfizer, dirigida por el CEO Albert Bourla, es el fabricante de una de las dos vacunas de ARNm disponibles para Covid-19, así como el tratamiento oral contra el coronavirus Paxlovid. La compañía reportó US$ 56 mil millones en ventas de su vacuna Covid-19 y Paxlovid, aunque esperan que las ventas caigan el próximo año, lo que implicaría que la empresa podría aumentar los precios de su vacuna para compensar la caída de las ventas.

A nivel mundial, más de 2600 personas mueren todavía en promedio de Covid-19 cada día. Según Our World in Data, poco más del 26% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, ya que Pfizer y otros gigantes farmacéuticos se niegan a poner su tecnología de vacunas a disposición de todos, a pesar de que se desarrolló con la ayuda de la financiación de los gobiernos y los avances científicos provenientes de distintos sectores.

Kosgei dijo que "miles de millones de personas en los países en desarrollo aún no pueden acceder a medicamentos asequibles para el covid-19", mientras empresas como Pfizer “se están beneficiando con porciones cada vez mayores de los presupuestos de salud y distribuyendo esos beneficios entre sus accionistas”.

El grupo de defensa Global Justice Now, con sede en el Reino Unido, calificó el informe de ganancias récord de Pfizer como "repugnante".

Tim Bierley, el responsable farmacéutico del grupo activista Global Justice Now, con sede en el Reino Unido, dijo que "con este último anuncio de 'máximo histórico', Pfizer ahora tiene ingresos superiores al PIB de 133 países, incluidos 8 estados miembros de la UE, y es la primera compañía farmacéutica en ganar US$ 100 mil millones en un año".

Y señaló también que “se está moviendo para aumentar agresivamente el precio de las dosis de refuerzo de Covid-19, ejerciendo aún más presión sobre los sistemas de salud pública que ya están en dificultades”.

Según Bierley, es necesario que “los gobiernos rompan con el modelo de patentes de monopolio que perjudica a la gente en todas partes. Es hora de poner la vida de las personas por encima de las ganancias corporativas, una vacuna debería ser barata para los gobiernos y estar disponible gratuitamente para las personas”.

Tanto Pfizer como Moderna, otro gran productor farmacéutico, tiene planes para aumentar los precios de sus vacunas a entre US$ 110 y US$ 130 por dosis en Estados Unidos a medida que la administración Biden avanza con la comercialización de vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus, trasladando los costos a pacientes y aseguradoras y dejando a los no asegurados con la carga de enfrentar grandes gastos en vacunas.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos venia pagando alrededor de US$ 30 por dosis de la vacuna de Pfizer.

En los últimos días, la administración de Biden se ha enfrentado a crecientes demandas para utilizar las facultades del gobierno federal sobre el otorgamiento de patentes y otras prerrogativas clave para obligar a Moderna y Pfizer a hacer que sus vacunas sean asequibles y estén fácilmente disponibles para todos los que las deseen.

El senador demócrata Bernie Sanders escribió en su cuenta de Twitter que “la administración de Biden no debería permitir que Moderna cuadruplicara con creces el precio de la vacuna contra el covid a $130 cuando su producción cuesta solo US$2,85, la vacuna Covid debe usarse para salvar vidas, no para enriquecer aún más a los multimillonarios dueños de Moderna”.

También en otros países, la política de las grandes farmacéuticas causa reacciones de rechazo, como la carta que la diputada británica Caroline Lucas y otros tres legisladores dirigieron al CEO de Pfizer, Albert Bourla y al de Moderna, Stéphane Bancel. En ella, les decían que, con el Servicio Nacional de Salud "ya bajo una presión significativa y los costos de los medicamentos aumentando año tras año, estamos extremadamente preocupado por los múltiples impactos de una posible subida de precios".

“A lo largo de su desarrollo, la vacuna de Pfizer/BioNTech recibió grandes cantidades de dinero público y apoyo internacional”, escribieron los legisladores. "Incluso la tecnología de ARNm que Pfizer/BioNTech empleó en la vacuna Covid-19 tiene sus raíces en décadas de investigación financiada con fondos públicos. Una vacuna financiada por el pueblo debería ser barata y estar disponible gratuitamente", reclamaron.

(Our World Data, Common Dreams, People’s Vaccine Alliance)