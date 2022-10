PIB per cápita: Uruguay relegará a Chile y llegará a los US$ 30.000 en 2024, según FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había anticipado en análisis anteriores que Chile sería el primer país sudamericano en superar la meta de los US$ 30 mil per cápita, pero en la última actualización de octubre, se muestra que Uruguay compartiría la delantera y alcanzaría el umbral el mismo año comparado en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) a precios corrientes.

Según el Fondo, la economía chilena crecería 2% este año pero ingresaría en recesión en 2023 con una contracción del 1%. En el caso de Uruguay, el FMI espera que el PIB se expanda 5,3% este año y 3% en 2023.

De acuerdo a las proyecciones del FMI, Uruguay será el primer país de Sudamérica con un PIB per cápita (persona) de US$ 30.426 para 2024, unos US$ 200 por encima de los US$ 30.280 que el organismo proyecta para Chile. Argentina quedaría en tercer lugar pero no superaría los US$ 30 mil (US$ 28.130). A nivel de toda Latinoamérica, Panamá aparece despegado y liderando con PIB per cápita de US$ 40.739 para 2024.

Para 2027, además de Chile y Uruguay, solo Argentina en la región lograría superar el umbral de los US$ 30 mil per cápita (US$ 30.656).

Brasil bordearía los US$ 21 mil en cinco años más, y Colombia superaría por poco los US$ 23 mil para el mismo período. Ecuador llegaría en ese entonces a US$ 15.265, Perú a US$ 18.828,5, Paraguay a US$ 18.201 y Bolivia a US$ 11.911.