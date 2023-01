Piqué le respondió a Shakira con un acuerdo con Casio: "Este reloj es para toda la vida"

El futbolista Gerard Piqué monetizó las críticas que le lanzó Shakira, su exesposa, en su última canción y se asoció con un nuevo sponsor: Casio.

Este jueves el deportista y promotor de la Kings League anunció este jueves que haría un anuncio sobre la liga a través de Twitch. Pero este viernes cuando dijo que faltaban dos minutos para la noticia dio otro anuncio que sorprendió a sus seguidores y hasta los propios streamers. "Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", dijo la expareja de Shakira mostrando el reloj en su muñeca y repitiendo el nombre de la marca.

"Casio":

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

"Estás vacilando, esto es cachondeo", comenta uno de los invitados mientras Sergio Kun Agüero empezaba una arenga repitiendo el nombre de la empresa japonesa. "No, os lo digo en serio. Tenemos para todos", respondió Piqué mientras le extendía una caja al streamer Ibai Llanos. "Este reloj es para toda la vida, es un reloj de puta madre".

Pero Ibai no lo dejó pasar: "Una pregunta, ¿qué ha pasado? Porque no me he enterado". Entre risas le preguntan al Kun "por qué entró Casio" y el exfutbolista respondió con la claridad que lo caracteriza: "Por la canción de Shakira".

"Cambiaste un Rolex por un Casio"

El acuerdo comercial no sería sorprendente si no fuera una respuesta directa de Piqué a Shakira, que hace dos días publicó una canción con el productor argentino Bizarrap que se convirtió en el estreno musical latino más exitoso en YouTube con 50 millones de reproducciones en cuestión de 24 horas.

La letra incluye varias críticas tanto hacia Piqué como hacia su nueva pareja, Clara Chia, con la que empezó una relación paralela mientras seguía casado con la cantante. "Cambiaste a un Rolex por un Casio", cantó Shakira.

Desde el lanzamiento de la canción las redes sociales se llenaron con referencias a la marca y las letras de la cantante e incluso se crearon cuentas que se dedicaron a hacer memes y juegos de palabras con el acontecimiento de la farándula.

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/5O0N8B9jwy — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

En defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la fidelidad de Piqué. — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023