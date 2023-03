Piqué y la famosa foto con Ibrahimovic: "Me podría haber comido la boca con él"

El excapitán y futbolista de Barcelona, Gerard Piqué, se volvió viral en las últimas horas luego de un video en el que comentó cómo se dio la situación con su excompañero en ese club, Zlatan Ibrahimovic cuando les tomaron una fotografía a ambos en el parking de la institución.

En diálogo con Ibai Llanos y Gerard Romero, en la previa de una nueva jornada de la Kings League, el exfutbolista español reveló la historia detrás de la foto.

Hace más de 10 años que fue tomada esa foto y aún da que hablar, por eso fue consultado en la previa de su liga que se puede ver a través de Twitch.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue la reacción de Zlatan", adelantó PIqué.

Según contó Piqué, un periodista fue directo con Zlatan y le preguntó si era homosexual, a lo que el delantero actual de Milan contestó: "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay”.

Mirá el video en el que explicó esto Piqué: