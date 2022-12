PIT-CNT advierte sobre el "inminente cierre" de La Sin Rival

En la noche del jueves el PIT-CNT emitió un comunicado en el que da cuenta de que "en menos de un mes La Sin Rival deberá cerrar el establecimiento".

El representante de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, encargado de informar lo sucedido al PIT-CNT manifestó que La Sin Rival no está cumpliendo con el pago de haberes ni con los ámbitos de diálogo y definió como preocupante la crítica situación financiera que está viviendo la empresa. “El cierre puede ser inminente y generará la pérdida de cientos de puestos de empleo. Al día de la fecha, La Sin Rival, adeuda sueldos y licencias de varios trabajadores y trabajadoras y no existe fecha para el pago de los aguinaldos correspondientes cuyo plazo vence en estos días”, apuntó el dirigente.

Según el comunicado de la central sindical, esto se desprende de lo sucedido en la pasada reunión en el marco de los Consejos de Salarios, y a raíz de la no presentación de la documentación que había sido establecida en un anterior encuentro con las autoridades de la empresa. En este sentido, Echevarría recordó que los representantes de la empresa habían comunicado que gestionarían un préstamo y para eso pondrían como garantía el inmueble donde está la panadería.

Según dijeron los responsables de la firma, el predio está evaluado en unos $ 50.000.000. “Lo cierto es que el inmueble no está a nombre de una persona sino de una sociedad y por lo tanto La Sin Rival debería informar oficialmente qué parte de la sociedad tiene. Lo cierto es que lo único que ha presentado la empresa al Instituto Cuesta – Duarte hasta el momento, son algunos estados de cuentas que son declaraciones juradas presentadas ante la DGI. No existen por ejemplo, los balances del 2021 y 2022”, destacó Echevarría.

El dirigente de la Mesa Coordinadora del Pan agregó que la propietaria convocó a una reunión a los trabajadores no sindicalizados y ello determinó una dura reacción del sindicato, lo que generó que el miércoles pasado se reuniera con todos los trabajadores. Durante el encuentro no surgieron novedades y “hoy la incertidumbre laboral es enorme, a tal punto que ha llevado a un estado de estrés muy grande entre el personal que ve peligrar su puesto de trabajo y que ya no sabe cómo seguir sobreviviendo en estas condiciones”.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores de La Sin Rival, inició una serie de paros parciales en todos los sectores y no se descarta que esta situación derive en un conflicto generalizado de toda la rama de la actividad, lo que generará un “lamentable impacto en el abastecimiento”.

Desde la empresa

En setiembre de este año, consultada por El Observador sobre la "etapa compleja" que estaba atravesando la empresa, la propietaria de La Sin Rival, Mónica Calvar, declaró estar "sorprendida" por esa versión del gremio sobre un posible cierre y aseguró que no está en sus planes bajar la cortina. "La empresa no tiene previsto cerrar", aseguró en aquel momento. Luego añadió que la empresa está atravesando una etapa económica como transitó en otras oportunidades y que la pandemia tuvo su impacto, como ocurrió con otros negocios. "Acá no se deben sueldos y estamos funcionando bien; hay que seguir remando", acotó Calvar.

Los representantes sindicales de La Sin Rival apuntaban al gerente general de la empresa, Marcelo Rìos como el culpable de una mala gestión.

Este viernes El Observador consultó a Marcelo Ríos— quien actualmente se presenta como el contador de la firma— y prefirió no dar declaraciones. "Por un tema profesional no corresponde que hable públicamente de cuestiones de mis clientes", sostuvo. En tanto, la propietaria de La Sin Rival, Mónica Calvar, no respondió a las consultas realizadas por este medio.