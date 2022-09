Panificadora La Sin Rival atraviesa una situación “compleja”, según sindicato; empresa niega posible cierre

La panificadora industrial de La Sin Rival atraviesa una coyuntura económica “compleja” y está en riesgo la continuidad de la empresa si no aparece capital para sacar a flote el negocio, informó a El Observador el dirigente sindical de la Mesa Coordinadora de Panificadoras Industriales (Mesa del Pan), Miguel Rosales.

Sin embargo, la propietaria de la empresa, Mónica Calvar, declaró a El Observador estar "sorprendida" por esa versión del gremio sobre un posible cierre y aseguró que no está en sus planes bajar la cortina. "La empresa no tiene previsto cerrar", aseguró. Añadió que la empresa está atravesando una etapa económica como transitó en otras oportunidades y que la pandemia tuvo su impacto, como ocurrió con otros negocios. "Acá no se deben sueldos y estamos funcionando bien; hay que seguir remando", acotó Calvar.

La versión del sindicato

Rosales explicó que la viabilidad es incierta “porque no hay capital producto de una mala gestión de la empresa. Si en 30 días no aparece capital, según lo dijo la propia dueña (Mónica Calvar) a través de su abogado Pablo Durán, cerraría y estaría dejando a 90 familias en la calle y no habría plata ni para pagar los despidos de los trabajadores”, indicó.

El dirigente indicó que existen “deudas” con la DGI y de aportes al BPS de los propios trabajadores. La Sin Rival fue fundada en 1938 y tiene una plantilla de 106 empleados en sus dos negocios. El próximo viernes habrá una reunión donde está previsto que concurra su propietaria. Calvar adelantó que en esa instancia tiene previsto comunicarle a los trabajadores que la "empresa no cierra".

Rosales precisó que la fábrica de pastas La Sin Rival es de la misma dueña, Mónica Calvar, no está comprendida en esa situación porque es “otro rubro” y es “independiente” de la panificadora industrial.

El dirigente gremial apuntó contra el gerente general de la panificadora, Marcelo Ríos, como el “responsable” de una mala gestión de la empresa. El Observador intentó comunicarse con Ríos pero no fue posible ubicarlo en su teléfono celular ni en la oficina de la empresa.

Marcelo Ríos había sido candidato en las elecciones del BPS en representación de los empresarios y contaba con el respaldo de las principales gremiales empresariales del país. Sin embargo, el ganador por ese orden fue José Pereyra, quien integra el movimiento Un Solo Uruguay y presidió la Cámara Empresarial de Maldonado.

Ríos es el gerente general de la Unión de Vendedores de Carnes, contador de apoyo de la Cámara Nacional de la Alimentación y contador general de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas (CUFP) y de la Cámara de Ferreteros y Bazaristas del Uruguay. Entre 2017 y 2019 fue adscripto del exministro de Trabajo, Ernesto Murro.