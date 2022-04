PIT-CNT pedirá a Mieres reunión urgente para frenar "alza inflacionaria desmedida"

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció este lunes en el programa Desayunos informales, de canal 12, que la central sindical convocará a una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que encabeza el ministro Pablo Mieres. La dirigencia pretende intercambiar acerca de las medidas que está gestando el gobierno para "superar el alza inflacionaria desmedida", "promover la defensa del trabajo y el salario" y "tratar de que la gente pueda llegar a fin de mes".

"Creo que vamos a una conversación (...) para ver qué podemos hacer que salvaguarde las negociaciones colectivas, los acuerdos alcanzados y a su vez qué podemos hacer para promover formas de que la gente pueda consumir", dijo.

"El problema que está en debate es el origen de la inflación. Por qué cargar las tintas en un fenómeno, por qué no en los sectores que más capturan. El problema no es solo que ha crecido la pobreza, sino que ha crecido la desigualdad. Hay múltiples necesidades que no están satisfechas y son básicas. Lo que notamos intuitivamente es que cuando suben los precios internacionalmente hay un arrastre a la interna. Hay que discutirlo. Lo más importante es reconocer el problema y tratarlo. No tenemos un dogmatismo específico, pero está bueno conversarlo. Estudiaremos las distintas herramientas", agregó.

Abdala volvió a referirse al intercambio más tarde en rueda de prensa y señaló: "Probablemente se puedan plantear cuestiones vinculadas a alguna reunión de todas las organizaciones de la actividad privada vinculadas a la marcha de los Consejos de Salarios".

La intención del PIT-CNT es que la reunión sea "urgente" y trate "globalmente las cuestiones del trabajo, salario y precios que hacen a la vida de la gente", explicó. Sobre ese punto, el dirigente entiende que los precios internacionales estén sometidos a una "volatilidad importante" –en especial por la guerra desatada entre Rusia y Ucrania–; sin embargo, reprochó la manera en que las subas se reflejan a nivel nacional. "No nos parece bueno que mecánicamente esos precios internacionales se trasladen a la demanda interna", precisó.

Abdala volvió a su cargo de forma oficial el 8 de abril, en una decisión unánime de la Mesa Representativa del PIT-CNT, tras haber chocado el 4 de febrero. El sindicalista expresó que se sintió respaldado por la central en todo el episodio, y aseguró que a pesar de estar fuera de su cargo participó en recorridas barriales de la campaña por el referéndum contra los 135 artículos de la LUC del 27 de marzo.

A la espera de la reunión del Secretariado Ejecutivo, el PIT-CNT continúa ultimando los detalles del acto por el Día de los Trabajadores "contra el hambre y la carestía, por salario y defensa de la seguridad social".

El paro se desarrollará bajo la consigna "por la unidad de quienes movemos la rueda", dijo Abdala. La central sindical planteará "reivindicaciones inmediatas" de los trabajadores, pero también una "perspectiva" para la construcción de "un programa de soluciones para las grandes mayorías nacionales y populares", añadió.