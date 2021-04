PIT-CNT volverá a pedir cadena de radio y TV para el 1° de mayo; no habrá acto central ni caravana

El PIT-CNT volverá a pedir al presidente Luis Lacalle Pou el uso de una cadena de radio y televisión el 1° de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada en la que no habrá un acto central ni caravana, aunque sí recolección de firmas en grupos de dos o tres personas en busca de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La solicitud del mensaje en cadena ya había sido presentada el año pasado, pero el mandatario la rechazó.

"Hay una solicitud para que los uruguayos conozcan el punto de vista del trabajo en su día. El presidente tiene todo el derecho a resolver lo que él crea pertinente, pero también nosotros tenemos derecho a pedir que la voz del trabajo en el día de homenajear a los trabajadores mártires de Chicago esté en el hogar de los trabajadores", dijo este jueves en conferencia de prensa el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Consultado sobre la resolución del gobierno en el año 2020, el sindicalista expresó que "ojalá que la respuesta de este año cambie".

En la conferencia de prensa la cúpula del PIT-CNT informó sobre las actividades previstas en el marco del próximo 1° de mayo, que fueron debatidas en la Mesa Representativa realizada este miércoles.

"No ha sido sencillo pero no va a haber ni acto ni caravana. Es una decisión que va en dirección del cuidado de la salud y de nuestros compatriotas. Significa priorizar actividades descentralizadas", detalló Pereira.

Además el PIT-CNT convocó para el Día de los Trabajadores a una conferencia de prensa sobre las 19 horas y pidieron que una hora después haya un aplauso generalizado. Por otra parte, los locales sindicales de las distintas organizaciones estarán abiertos para recibir alimentos, que serán distribuidos en ollas populares.

La consigna para la jornada de recolección de rúbricas es que cada sindicalista junte firmas en grupos de dos o tres personas con el uso de tapabocas y de alcohol en gel.

"Atendiendo las recomendaciones del ambiente científico y médico no va a haber ni caravana ni acto central, pero eso no significa que no se despliegue una gran movilización descentralizada", dijo el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

"Los trabajadores nos ingeniamos para poder manifestarnos por nuestra plataforma, por la necesidad del país, sin aglomeraciones. Lo que no va a haber es acto o caravana y sí va a haber de manera descentralizada con mucho cuidado un conjunto de actividades por ese día. convocamos a toda la población a participar", agregó.

Pereira dijo que el covid-19 dejó la pérdida de 60 mil puestos de trabajo directo, 100 mil uruguayos que cayeron debajo de la línea de pobreza, y "cada vez más personas despedidas cuando finalizan su seguro de paro".

El PIT-CNT pidió también medidas más restrictivas "que en ningún caso suponen toque de queda", dijo, y reclamó resoluciones como las aplicadas entre marzo y abril del año pasado.

"Acelerar la recolección"

La central sindical recibió este jueves a una delegación de legisladores del Frente Amplio integrada por los senadores Eduardo Brenta, Silvia Nane y el diputado Gabriel Otero.

La reunión ocurrió un día después de que el Frente Amplio presentara este miércoles un proyecto de ley que suspende el cómputo del plazo de recolección de firmas y lo restablece el día siguiente a que deje de estar vigente el límite de derecho a reunión.

"Si finalmente no se aprueba la solicitud vamos a acelerar la recolección de firmas con todos los cuidados sanitarios, porque somos gente de responsabilidad", dijo Abdala en la conferencia de prensa.