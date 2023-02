Pizza casera: una receta para hacerla en casa en pocos y sencillos pasos

Por Federico González Talvi - Especial para El Observador

El 9 de febrero se celebró el Día Mundial de la Pizza. Es una de las comidas más famosas y amadas a nivel mundial. El origen de la pizza tal cual la conocemos hoy se remonta a Nápoles, Italia.

Con el tiempo se popularizó por toda Italia, para luego expandirse por todo el mundo. Existen muchas variantes de pizza, más finas, más gruesas, con levadura, con masa madre, infinitas combinaciones de sabores, desde los más tradicionales hasta los más jugados.

Hoy les quiero compartir una pizza casera, esas que realmente podés hacer en tu casa y lucirte.

Aquí tenemos pizzas de muy buena calidad, pero que seguramente la mayoría de nosotros no podríamos reproducir en nuestras casas, ya sea porque no tenemos hornos que llegan a 250-300°C o no tenemos las condiciones necesarias para poder realizarla.

Para lograr esta pizza solamente vas a precisar un horno común de casa, algunos pocos ingredientes y un poco de paciencia.

Les comparto a continuación esta receta espectacular de pizza casera y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerla.

Ingredientes

Para la masa

Harina 000 1kg

Sal 2 cucharadas

Levadura fresca 30g

Agua tibia 600 ml

Procedimiento

Comenzamos haciendo un hueco en la harina, una corona y allí vamos a colocar la levadura desgranada.

Por fuera de la corona, vamos a colocar la sal, para que no entre en contacto directo con la levadura.

De a poco vamos a ir agregando agua tibia para ir disolviendo la levadura e ir integrando todos los ingredientes.

Nos debe quedar una masa suave que no se nos pegue en las manos.

Amasar hasta que nos quede un bollo liso y suave.

Colocamos la masa dentro de un bowl, lo tapamos y la vamos a dejar leudar hasta que duplique su tamaño.

Luego aplastamos la masa para que se desgasifique y formamos cuatro bollos.

Dejamos descansar nuevamente durante unos minutos nuestros bollos, tapados.

Con un poco de harina extra, vamos a pasar a estirar los bollos, idealmente con las manos y si no con la ayuda de un palote.

Los vamos a estirar de aproximadamente 30cm de diámetro.

Pintamos la masa con salsa, le colocamos los gustos seleccionados y la llevamos a un horno fuerte hasta que quede dorada.

Para la Salsa de Tomate

Tomate Perita en Lata 500g aproximadamente

Ajo 2 dientes

Azúcar 1 cdta

Oregano o albahaca opcional

Sal y pimienta negra cantidad necesaria

Procedimiento

Pisamos o procesamos los tomates hasta formar una pasta lisa. Agregamos el ajo cortado muy chiquito y el azúcar en caso de ser necesaria. Condimentamos y rociamos con aceite de oliva.

Algunas de mis combinaciones preferidas:

Margarita: Salsa de Tomate, Muzzarella y Hojas de Albahaca

Fugazzeta: Cebolla en Pluma y Queso Muzzarella o Parmesano

Pepperoni: Salsa de Tomate, Muzzarella y Pepperoni

A mangiare!