Plan barrio a barrio: MSP va en busca de no vacunados en Montevideo y Canelones desde la próxima semana

Con más del 69% de la población vacunada con primeras dosis, y en miras a una eventual implementación del pase verde, el Ministerio de Salud Pública trabaja por estas horas en los ajustes finales de la campaña "barrio a barrio", que pone en marcha desde la próxima semana y que pretende elevar el piso de vacunados contra el covid-19 llevando dosis a los lugares más marginados.

Luego de que en marzo las autoridades fijaran el objetivo de llegar al 70% de los habitantes completamente vacunados, Salinas redobló la apuesta y repitió más de una vez que su intención era superar "ampliamente" esa barrera. Para eso, dijo este viernes a El Observador, ha trabajado "en silencio" y a la par del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la "intención" de llegar a las zonas más vulnerables de Montevideo y Canelones en busca de los no vacunados, ya sea porque no han recibido la inyección de alguna de las vacunas anticovid disponibles en el país o porque no se han agendado para hacerlo, para animarlos a que lo hagan.

A falta de que se definan "detalles técnicos", desde la próxima semana, los vacunadores harán visitas a ollas populares y distintos barrios de Montevideo y Canelones, donde se encuentran los habitantes que más dificultades han tenido para acceder a las vacunas, informó El País. A su vez, el MSP intentará captar al 14% de la población objetivo –mayor a 12 años– que, detectó, no fue vacunada ni espera por agenda para hacerlo.

En la jornada previa a la visita de los vacunadores, los técnicos del Mides trabajarán en la zona para "adaptar la logística" convocando a los residentes que estén interesados en vacunarse. De esa forma, al día siguiente, cuando lleguen los equipos con las vacunas, los datos ya estarán recopilados.

"La etapa de 'pueblo a pueblo' también incluía a los barrios. En los departamentos del interior ya se ha vacunado en los distintos barrios con un éxito rotundo; ahora estamos comenzando en Montevideo y Canelones en un trabajo en conjunto con el Mides, las intendencias y ASSE para acercar la vacuna a la mayor cantidad de gente posible", explicó el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, en rueda de prensa. Faltan "detalles técnicos", precisó.

En un inicio, Montevideo apuntará a lugares de menos de 200 familias, “para después adaptar la logística a los (barrios) más grandes”, explicó a El País Horacio Vignoli, director departamental de Salud en la capital. En tanto, Diego García, director de Canelones, explicó: “La evidencia nos muestra que hay quienes no han logrado agendarse. A veces lo intentaron y no supieron cómo hacerlo... otras veces ni eso”.

La estrategia se desarrollará días después de que Uruguay superara los dos millones de vacunados contra el covid-19 con segundas dosis, anuncio que fue bien recibido por el ministro Salinas, quien publicó una gráfica en su cuenta de Twitter celebrando el descenso de casos en el país tras vacunar por completo al primer millón de habitantes.

El plan "barrio a barrio" se sumará para alcanzar las 150 mil vacunaciones objetivo que se propuso la cartera bajó esta modalidad y también se hará sin agenda en Montevideo y Canelones, debido a la densidad de población que vive en estos departamentos y a la experiencia previa de lo sucedido en Paso Carrasco.

"Invitamos a todas las personas que aún no han recibido la vacuna y lo deseen a que lo hagan. Hay un 14% de la población objetivo que aún no ha sido vacunada y nuestra intención es que todos los uruguayos puedan recibir la vacuna", sostuvo Satdjian.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reiteró que el gobierno no dispuso que la vacunación sea "obligatoria", pero aclaró que, desde su percepción, ir a vacunarse debería serlo. "Es la segunda etapa. Vacunas hay (...), vamos a ir por aquellos que todavía no llegaron. Por los motivos que sea; porque se les dificultó acceder al sistema, porque había temas logísticos o estaban más lejos, Más allá de una segunda ronda pueblo a pueblo, que se está haciendo, también (hay que) ir a los barrios donde el sistema de vacunación no tuvo todavía el impacto necesario para que Uruguay dé otro salto más en el nivel de vacunación, que, hasta el momento, definimos que no sea obligatorio, pero es una obligación ir a vacunar. Cuando vemos los resultados, decimos 'tenemos que ir a vacunarnos'".