Poco ortodoxa, Watchmen, Better call saul y hasta Star wars: estos son los nominados a los Emmy 2020

Se anunciaron este martes los nominados a los premios Emmy 2020, que reconocen lo más destacado de la televisión y el streaming, y entre las candidatas a los premios principales figuran producciones como The Crown, Stranger things, Better call Saul, Succession, The handmaid's tale y hasta la sorpresa de la jornada, The Mandalorian, la serie de Star wars y la única nominada en las categorías principales de la plataforma de streaming Disney+, la gran apuesta de la casa del ratón Mickey en el mundo del on demand.

El final de The good place, clásicos como Curb your enthusiasm y la presencia de algunos de los fenómenos más recientes de la pantalla, como la serie de superhéroes Watchmen, de HBO, y la miniserie Poco ortodoxa, de Netflix, están entre las candidatas para estos galardones. Watchmen es la que acaparó más nominaciones, con un total de 26.

Entre los candidatos en las categorías de actuación se encuentran nombres destacados como Michael Douglas, nominado una vez más por la serie de Netflix El método Kominsky, la oscarizada Cate Blanchett, nominada como mejor actriz en una miniserie o película por Mrs. America, y Hugh Jackman, candidateado por la película Bad education.

El anuncio se hizo con cada uno de los encargados por separado, mientras que en anuncios anteriores es habitual que se reúnan en un estudio. La actriz y comediante Leslie Jones condujo la ceremonia desde un estudio vacío, únicamente acompañada por un camarógrafo, mientras que sus colegas Tatiana Maslany, Laverne Cox y Josh Gad, participaron desde sus casas por videollamada.

Los premios se entregarán el próximo 20 de setiembre en la ciudad de Los Ángeles, en la que será la primera ceremonia de premios de gran escala desde el comienzo de la pandemia de covid-19. Aunque aún no se conocen detalles de cómo la enfermedad afectará el evento, ni tampoco bajo qué protocolos y medidas se realizará, la producción está trabajando en distintas alternativas de acuerdo a qué medidas estén en vigor vinculadas a las reuniones y a la libertad de movimiento en Estados Unidos en ese momento.

Pero ya sea con un teatro a medio llenar o una ceremonia vía Zoom, el conductor será Jimmy Kimmel, que ya los presentó en 2012 y 2016, y que tuvo esa posición en los premios Oscar en 2017 (el año del célebre furcio entre La la land y Luz de luna) y 2018.

Nominados en las categorías principales:

Mejor miniserie

Little fires everywhere

Mrs. America

Inconcebible

Poco ortodoxa

Watchmen

Mejor serie de comedia

Curb your enthusiasm

Dead to me

The good place

Insecure

El método Kominsky

The marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What we do in the shadows

Mejor serie dramática

Better call Saul

The Crown

The handmaid's tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger things

Succession

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday

Ted Danson - The good place

Michael Douglas - El método Kominsky

Eugene Levy - Schitt's Creek

Ramy Youssef - Ramy



Mejor actriz de comedia

Christina Applegate - Dead to me

Rachel Broshanan - The marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini - Dead to me

Caterine O'Hara - Schitt's creek

Issa Rae - Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish



Mejor actor de drama

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This is us

Steve Carrell - The morning show

Brian Cox - Succession

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Succession



Mejor actriz de drama

Jennifer Aniston - The morning show

Olivia Colman - The crown

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Sandra Oh - Killing Eve

Zendaya - Euphoria

Mejor actor de miniserie o película

Jeremy Irons - Watchmen

Hugh Jackman - Bad education

Paul Mescal - Normal people

Jeremy Pope - Hollywood

Mark Ruffallo - I know this much is true

Mejor actriz de miniserie o película

Cate Blanchett - Mrs. America

Shira Haas - Poco ortodoxa

Regina King - Watchmen

Octavia Spencer - Self made

Kerry Washington - Little fires everywhere