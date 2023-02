Polémica por nueva versión de Sanguinetti sobre pedido de renuncia a Bordaberry en 1973

Una línea escrita en 1973 por el expresidente colorado Julio María Sanguinetti desató la polémica en el programa radial Fácil Desviarse, de radio Del Sol. Según la revisión realizada por ese programa, el actual secretario general del Partido Colorado modificó una columna escrita en 1973 para su libro El cronista y la historia, publicado en 2017.

En esa columna –publicada en julio de 1973, con la dictadura ya instalada– el dirigente colorado repasaba los hechos del febrero anterior. El texto fue publicado en el diario argentino La Opinión y allí Sanguinetti afirmó que había sugerido a Juan María Bordaberry que renunciara tras los hechos de febrero.

"En la mañana del lunes lo visito. Le digo que como amigo, no como político ni como representante de un partido, creo que solo le queda renunciar, que de lo contrario solo vegetará en la Presidencia, que no tiene más posibilidad de resistir o alcanzar alguna solución digna. Me dice que no, que él es el único capaz de lograr el compromiso militar de no romper la tradición electoral del país y de respetar al Parlamento", afirmaba la columna escrita en esa época, que divulgó Fácil Desviarse.

Sin embargo, la columna aparece modificada en la recopilación que hizo Sanguinetti para el libro El cronista y la historia, publicado en 2017.

En el pasaje que cita el texto de 1973 se lee lo siguiente: "En la mañana del lunes lo visito, le pregunto como amigo, no como político ni como representante de un partido político que nunca le pedirá la renuncia, si no ha pensado que de lo contrario vegetará en la presidencia; que no tiene más posibilidad de resistir o alcanzar alguna solución digna".

¿Sanguinetti reescribe su historia? 🧵



Esta semana entrevistamos al ex presidente Julio María Sanguinetti para hablar sobre Febrero de 1973. En determinado momento de la conversación se dio este diálogo: pic.twitter.com/0A1MEIyTaC — 🔀 Fácil Desviarse (@FacilDesviarse) February 17, 2023

El pasado 15 de febrero Sanguinetti fue entrevistado en Fácil Desviarse con motivo de la sesión especial que se celebró en el Parlamento en recuerdo del "febrero amargo" de 1973.

Consultado sobre el pedido de renuncia a Bordaberry, que el colorado había relatado en la columna de 1973, Sanguinetti respondió: "No, no es así. No es así".

"¿No le hizo ese planteo?", le preguntaron al expresidente. A lo que volvió a insistir: "No, no... Eso se ha dicho y repetido, como tantas cosas que se dicen, pero no es así". "Le dije (a Bordaberry, en 1973) yo no te voy a pedir la renuncia porque nunca le voy a pedir la renuncia a un presidente democrático electo por el pueblo", remarcó.

"La tengo acá la columna", le dijo un periodista y le leyó el extracto publicado en 1973. "No está bien transcripto entonces. No, no está bien", señaló.