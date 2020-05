Polka canceló "Separadas" y esto dijeron sus protagonistas

La emergencia sanitaria que trajo el coronavirus se apoderó de la estabilidad de varios sectores económicos, y la industria audiovisual fue una de las más golpeadas en Argentina. "La crisis económica que la industria arrastraba y que la pandemia profundizó es innegable", se publicó luego de que la productora Polka anunciara la cancelación de la tira diaria Separadas en el portal argentino Página 12.

La tira, que se emitía de lunes a viernes en Argentina por el canal El Trece (en Uruguay se podía ver a través de Cablevisión Flow), había cancelado su transmisión el 19 de marzo bajo el aviso de que se trataba de una medida en el marco de la emergencia sanitaria. En aquel momento, se anunció que una vez que se levantara el aislamiento obligatorio preventivo, el elenco retomaría las grabaciones. Pero esta semana se informó desde la productora que Separadas se cancela definitivamente.

La novela contaba con un poderoso puñado de actrices argentinas como protagonistas: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, y Julieta Nair Calvo. Y su lanzamiento tuvo varias repercusiones positivas dada la construcción de los personajes y por las diversas temáticas que se proponía abordar. De hecho, tras la noticia de que la tira se suspende, "Separadas" es tendencia en Twitter en Uruguay. En las redes sociales varios internautas manifestaron su descontento con la situación.

"La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir", explicaron desde Polka y El Trece a La Nación. Por otro lado, en Página 12 se informó que "fuentes de la productora señalaron que la situación es tan delicada que Polka 'o cierra o se chica'". Enseguida, desde el mismo medio se cuestiona: "¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de estrategia empresaria detrás de la situación que vive la mayor productora de ficción del país?".

La decisión de cancelar la tira se le comunicó al elenco, según informaron los distintos medios argentinos, el pasado lunes. Y ya desde la tarde de ese día algunas de las actrices expresaron su tristeza ante esta situación. Una de las primeras en confirmar públicamente la noticia en sus redes sociales fue Nair Calvo, que publicó en Twitter: "A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar). Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando".

A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar ). Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando (sigue) — ♡ julieta nair calvo (@julietanair) May 12, 2020

Por su parte, Accardi publicó este martes en un tuit: "Gracias a todos por sus mensajes hermosos! Lamentablemente SEPARADAS no vuelve. Deseo que la situación de Polka y de toda la industria mejore pronto, por el bien de todos los que trabajamos en ella. GRACIAS al público por el amor y por estar ahí! Ya nos volveremos a ver".

Gracias a todos por sus mensajes hermosos! Lamentablemente SEPARADAS no vuelve. Deseo que la situación de Polka y de toda la industria mejore pronto, por el bien de todos los que trabajamos en ella. GRACIAS al público por el amor y por estar ahí! Ya nos volveremos a ver. 💕💫 — Gimena con G (@gimeaccardi) May 12, 2020

"Por supuesto nos excede absolutamente todo esto... quisimos mucho este programa. Que todo se encamine prontito", manifestó también en Twitter Zylberberg.

Gracias por tantos mensajes de amor. Despedimos “separadas”. Por supuesto nos excede absolutamente todo esto... quisimos mucho este programa. Que todo se encamine prontito 🙏. Besos y nos estamos cruzando de un momento a otro.. 💘 — Julieta Zylberberg (@juli_zylberberg) May 12, 2020

En un sentido mensaje que escribió junto a una foto de las siete actrices principales junto a Adrián Suar, propietario de Polka, Cherri expresó: "Esta es la primera foto que tuvimos todas juntas. Donde la ansiedad, las ganas y el desafió formaban parte de nuestros dias, cada uno desde su lugar hizo lo suyo, actores, productores, directores, equipo técnico, maquillaje, peinado, vestuario, edición, prensa, y sigue y sigue la lista. SOMOS MUCHOS los que hicimos @separadas , somos muchos los que hoy nos despedimos de manera virtual con un nudo en la panza. Estamos viviendo un momento histórico, y deseo de corazón para nuestra industria como para tantas otras, una solución sana y equitativa para los trabajadores y sus familias. Los voy a extrañar".

Y para dejarle claro a los seguidores de la ficción que el final anunciado no fue en malos términos, Celeste Cid publicó en Instagram: "Todo está bien si termina bien". Junto al video de una de las escenas en las que su personaje y el de Zylberberg se besaban, la actriz escribió: "Deseo que esta situación mejore; para Polka todo mi amor, siempre.. mis compañeros de tantos años de ruta: los llevo en mi corazón -lo saben personalmente -, y para toda la industria audiovisual que atraviesa este momento tan particular, reunir fuerzas y volver a reinventarnos. Son muchos los puestos de trabajo qué hay detrás de lo que 'se ve', todos igual de importantes para que la cosa funcione".