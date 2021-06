Pontet: "Sobre fines de junio deberíamos tener" menos muertes por covid que las "que estamos viendo ahora"

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, señaló este lunes que la ocupación de los CTI, que en un momento rondó el 80%, parece "haber pasado su peor momento", que "sobre fines de junio deberíamos tener un número absoluto de fallecidos menor al que estamos viendo ahora" y que "en julio va a haber un desacople entre el número de casos positivos totales y el número de casos graves", aseguró en entrevista con el programa En perspectiva (Radiomundo).

Las unidades de CTI tenían este domingo un 75% de ocupación y había unas 200 camas disponibles para asistir pacientes. "Tuvimos una bajada de 116 casos de covid-19 en pacientes de CTI en 12 días", señaló el intensivista.

Pontet destacó a la vacunación como la principal responsable de la baja de casos graves de covid-19 que terminan en CTI, dado que no hubo otro factor –como pudo haber sido la reducción de la movilidad– para disminuir la transmisión comunitaria del virus. "La movilidad no va a tender a bajar, si hay más de 100 pacientes menos con covid-19 en CTI, la vacunación es la principal responsable. Porque no hay otro factor de impacto que lleve a la reducción de casos", afirmó.

El médico dijo que tenían previsto que para junio las vacunas lograran el "primer efecto que se está viendo", que es bajar las formas graves de la enfermedad pero no el número de casos positivos. "La persona adquiere la enfermedad pero la desarrolla de forma leve y no termina necesitando CTI", aseguró el intensivista, que remarcó que esta tendencia es la que se viene dando en el mundo y por eso la baja de personas internadas en las unidades de terapia intensiva. "En julio va a haber un desacople entre el número de casos positivos totales y el número de casos graves. Esto quiere decir que bajará la cantidad de positivos que desarrollen casos graves", afirmó.

Los pacientes internados en CTI por covid-19 este domingo fue de 471, a diferencia del 2 de junio, cuando llegó a haber 587 internados por covid-19. "Lo que estamos viendo es un descenso de casos nuevos graves, que determina un descenso de ingresos a CTI. En abril y mayo hubo una media de 45 o 46 ingresos por día. Y ahora en junio estamos viendo una media de 35", agregó el médico, aunque reafirmó que las cifras de mortalidad en las unidades se mantienen. "El 50% de los egresos de CTI se da por fallecidos porque los que están falleciendo, la mayoría ingresaron a CTI en abril o mayo, es decir, en el peor momento", señaló Pontet.

Con respecto a los que mueren en CTI a pesar de estar vacunados, Pontet dijo que ya tenían comorbilidades previas y que esa comorbilidad parece ser una condición necesaria para su desenlace fatal. "En general no se ve un paciente previamente sano (en CTI) pero los que se ven, la mayoría salen vivos", afirmó el médico.