Poppy Playtime: Primaria llama a estar alerta ante aumento de casos de cortes en niños

La directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, llamó a la población a estar “alerta” sobre la manifestación de los niños, o de sus conductas, luego de que El Observador informara este jueves que dos escolares fueron internados por practicar un juego que los incita a autolesionarse, basados en el videojuego Poppy Playyime y a su personaje Huggy Wuggy.

“Los casos más serios fueron dos”, reconoció Fabeyro, pero fueron siete los que hicieron esa práctica.

Informó que los juegos o intentos de agredir o autoagredirse se dan “con más frecuencia de lo que era antes de la pandemia”. Y sumó: “La pandemia también ha instalado algunos temas de salud mental”. Primaria contactó por estos casos al Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de promover acciones dirigidas a la infancia.

“En la infancia se están dando algunas situaciones”, afirmó la jerarca, aunque prefirió no dar más detalles, al ser consultada por la prensa este jueves. “Todavía no tenemos explicaciones. Esto es multicausal. Estamos más alertas, se conoce y se denuncia más la situación”, indicó.

Fabeyro pidió a la población prestar atención a conductas de los escolares. “Reitero, (debemos) estar todos alerta, porque a veces no nos damos cuenta. Pensamos que son juegos, o que los niños se sienten incómodos cuando manifiestan: no me gusta tal cosa, no quiero vivir o tengo alguna dificultad. Uno lo toma a veces como situaciones de juego. (Hay que) estar alerta porque se está dando en mayor cantidad. Nos llegan distintas situaciones, no solo en Montevideo y aérea metropolitana, sino en otros lugares del país”, expresó.