Por falta de acuerdo en el Parlamento, Doris Morales será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia

El oficialismo y la oposición no lograron ponerse de acuerdo y Doris Morales, la ministra del Tribunal de Apelaciones de trabajo, será la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por antiguedad. Luego de la jubilación del exministro del órgano jurídico Luis Tosi, el 27 de octubre, no se alcanzó un acuerdo legislativo para definir a su sustituto en los 90 días posteriores, por lo que Morales quedará elegida como la ministra por ser la persona con más antigüedad dentro del Tribunal de Apelaciones, como mandata el artículo 236 de la Constitución.

Morales se transformó en jueza en 1989 e ingresó al Tribunal de Apelaciones en 2003. Desde 1997 trabaja en el rubro del derecho laboral, y varios abogados consultados por El Observador no supieron afirmar si la magistrada es “pro obreros” o “pro empresarios”, como se califica dentro del ámbito a los jueces de esta rama.

Los abogados la consideran ecuánime y, pese a no compartir sus sentencias, aceptan que son muy difíciles de revertir debido a la sus nutridas justificaciones. Además, siempre se apega a las normas sobre el concepto general de equidad.

Rossi acompañará a acompañará a Tabaré Sosa (presidente), Elena Martínez Risso, Bernadette Minvielle y John Pérez en el Palacio Piria. Será la primera vez en la historia del máximo órgano judicial con mayoría femenina.

El senador Gustavo Penadés, representante de los intereses blancos en la negociación, informó a La Diaria que está próximo a vencerse el plazo y no hay acuerdo a la vista. El senador cabildante Raúl Lozano lo confirmó a El Observador: "Si bien no cayeron las negociaciones en forma expresa, en los hechos cayeron en forma tácita, ya que no hemos debatido más sobre el tema y se vencen los plazos".

No hubo acuerdo por el fiscal de Corte

En el Parlamento tampoco hubo acuerdo para definir a dos integrantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), ni los tres quintos necesarios en el Senado para elegir al nuevo fiscal de Corte.

Desde Cabildo Abierto no ven con malos ojos que Juan Gómez, fiscal de Corte interino tras la renuncia de Jorge Díaz, continúe en el cargo, luego de que el partido de la coalición se opusiera a la candidatura de Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, propuesto por el Frente Amplio. El senador cabildante Guillermo Domenech expresó a La Diaria que desde Cabildo no se opondrán a que siga al frente de la Fiscalía.

En cuanto al TCA, los tres ministros que están primeros en la lista para ocupar los cargos son: la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° turno, Rosina Rossi, el juez del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno, Ángel Cal, y el juez del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, José Balcaldi.