Camila Rajchman ya tenía decidido que ellos dos, Tomás Mandel y Facundo Garello, la acompañarían en las voces de su nueva banda, Blonda. Pero esa noche no se los dijo. Prefirió ver cómo se desarrollaba la conexión en el grupo, incluso en situaciones extralaborales. Era sábado, 7 de julio de este año para ser más precisos. Con ellos dos y con sus excompañeros de Rombai –algunos de ellos parte de su nuevo proyecto– salieron a bailar a Monroe, un boliche en la calle Constituyente. Se unieron a la salida los exmúsicos de Márama, que ahora tocan con Agustín Casanova. Era todo risas hasta que en la escalera del local se toparon con Fer Vázquez, el líder de Rombai y con quien todos terminaron muy peleados. Nicolás Vellozo, que hasta fines del año pasado tocó el bajo en esa banda, era quien encabezaba la fila y se sorprendió al recibir un abrazo del que hasta hacía medio año era, a su criterio, quien lo quería fuera del grupo. La siguiente era Rajchman, su compañera de canto en la primera etapa de la banda de cumbia pop. "No me quiso saludar. Le dije: 'Hola, ¿no?', y me respondió: 'Hola, mi amor'". Después agachó la cabeza y no saludó a los que venían detrás, cuenta. En unos pocos metros cuadrados se habían juntado el comienzo de una etapa y el fin de otra.

Pasaron unos días y le confirmó a Mandel y Garello, ambos argentinos y descubiertos a través de Instagram, que estaban dentro del grupo. Era la vuelta a la música de Camila Rajchman después de su comentada salida de Rombai en abril de 2016. El alejamiento de la banda que formó a instancias de Fer Vázquez junto a compañeros de facultad fue traumática para ella. En el imaginario popular quedó la idea de que el desencadenante fue un pésimo show que dieron en el Festival de Villa María, en Argentina, en febrero de ese año, en el que Rajchman cantó mal. Ella sostiene que la verdad es otra.

Era enero de 2016 y, con Rombai, tenían una gira de un mes en Mar del Plata. Pero antes debían cumplir con una serie de shows en Punta del Este. Por esos días, el productor de televisión argentino Martín Kweller, que manejaba en ese país la productora Endemol (Gran Hermano, Trato hecho, Los exitosos Pells), la llamó porque estaba interesado en que la uruguaya protagonizara una serie. Ella estaba muy entusiasmada, pero puso como condición que Fer Vázquez también fuera parte de ese proyecto. Agendaron una reunión en Punta del Este pero, cuando el día llegó, Vázquez la llamó para decirle que no podía ir porque sus representantes, Enrique Quinteros y Catriel Sagardoy, creían que ella mostraba demasiado sus emociones. Con pena, aunque entendiendo que las negociaciones pueden ser complejas, accedió, pero le pidió a su compañero que la llamara apenas saliera del encuentro para contarle las novedades. Nunca la llamó y dejó de viajar en la camioneta con ellos para ir en su auto solo, lo que la enojó.

Cuando llegaron a Mar del Plata él la encaró:

–A vos te pasa algo conmigo.

–Sí, Fer, me pasa. Me pasa que te adueñaste de algo de lo que yo te hice partícipe.

Rajchman sentía que, así como ella lo estaba acompañando a él en su sueño musical, ella quería que él la acompañara en su sueño de actuar. El ambiente entre todos se empezó a caldear.

De ahí se fueron a Villa María. No pudieron hacer prueba de sonido antes de subirse al escenario, ni sabían que estaban saliendo en vivo por televisión. "No nos ayudaban (desde el equipo de trabajo de Rombai), y nosotros no estábamos a la altura de un show así", asegura. Tras ese papelón visto por millones, la situación se tensó aún más. De nuevo en Montevideo se pusieron a ensayar de forma intensa durante tres semanas antes de viajar a Paraguay. Pero el día antes de partir todo se pudrió. Vázquez cortó el ensayo de repente y gritó: "¡Vos no podés ser así! ¡Al final sos una nini, no hacés nada!".

Al llegar a Asunción no le dejaron participar en las entrevistas que tenían agendadas y le pidieron que firmara un contrato que le impedía cantar, usar su imagen, reclamar derechos o incluso hablar de la banda si algún día se fuera. "Me molestó porque ellos (Vázquez y sus representantes) sabían que yo no les iba a hacer ninguna jugada, y ellos me estaban haciendo una jugada a mí. No firmé y se calentaron". Cuando regresaron a Uruguay se juntó con Vázquez en la casa de ella para hablar. "Ahí me fui de Rombai". Para anunciarlo, grabaron un video en el jardín en el que los dos se mostraron tristes por lo que estaba ocurriendo.

Mirándolo en retrospectiva, ¿le cree a él?

Nadie se lo puede creer, porque dice "Cami, te amo, sos única", me tiene al lado, pero mira a la cámara. En el momento yo estaba súper dolida y todos los días nos llamábamos por teléfono de noche llorando. Me decía: "No sé cómo voy a hacer, no sé hacer esto sin vos".

El dolor siguió por bastante tiempo. Se despidió del público en abril de 2016 con un show en el Luna Park de Buenos Aires en el que casi no se sube al escenario porque le querían hacer firmar otro contrato leonino y se opuso. Igual, ya se habían quedado con el nombre de la banda, cuyo origen está en su familia.

***

Alcohol, música, festejos. Era 31 de diciembre de 2017 y en Montevideo se desarrollaban de tarde dos grandes fiestas previas a Año Nuevo. Una era en las canteras del Parque Rodó, la otra en la Plaza Virgilio de Punta Gorda. En la primera estaba Fer Vázquez junto a los pocos que quedaron acompañándolo en Rombai. En la segunda estaban Rajchman, los exRombai, Agustín Casanova y Catriel Sagardoy.

Rajchman había ido con sus amigas y no sabía que se iba a encontrar con sus excompañeros, y menos con su exrepresentante, que le hizo una propuesta: "Tenemos que volver a la música". Ella le respondió que no era momento para hablar de eso y él prometió que al día siguiente la llamaba.

Capaz que no me llama nunca más, pensó ella, pero se equivocó. Se reunieron y le plantearon cuál era la idea: hacer una nueva banda que incluyera a los músicos de Rombai que se habían ido del grupo, cansados de Fer Vázquez. Ahí ella pensó: "Yo no quiero ser dos de nuevo, sola no lo quiero hacer y no sé si quiero de nuevo esto. Si lo hago, lo hago de tres".

No estaba convencida, dice, pero algo finalmente la hizo decidirse. "Volví a la música porque me hace feliz y porque siempre vuelvo a los lugares donde fui feliz. No lo hago por nadie ni para nadie, lo hago por mí. Lo dudé mucho, porque la música para mí es un lugar que tiene muy lindos recuerdos y también recuerdos re duros. No por la música en sí, sino que mi experiencia tuvo cosas negativas con los de adentro. No quería hacerlo hasta terminar de sanar. Mientras no sané, nunca me cuestioné volver a la música. Me lo cuestioné cuando sané".

Está hablando de Fer Vázquez.

Estoy hablando de Rombai, no de Fernando.

Pero Rombai eran usted y él.

Para mí Rombai es una cosa y para él o para la gente puede ser otra.

¿Qué es para usted?

Para mí Rombai es una banda que se hizo sin ambición, por puro amor de uno al otro y por ganas de divertirse, que triunfó 100% por eso. Por lo que era el grupo de amigos más las buenas canciones que se tenían, y por la necesidad que había en ese momento de que algo se hiciera viral. Si a Rombai le hubiese faltado uno de esos tres componentes no hubiese sido nunca lo que fue. Después cada uno quería cosas distintas y optaba por caminos distintos. En Rombai se descuidó mucho, pero mucho, lo humano. En Blonda eso no va a pasar. Cada decisión que se toma, antes de pensar en lo musical o en lo profesional, se piensa en lo humano, en no lastimar a nadie.

Dice que tenía que sanar. ¿Qué la hizo sanar?

El tiempo. Ver que le estaba dando más importancia a las cosas de la que tenían o la que el resto le daba. Ahí sí te estoy hablando de Fernando.

***

"Camila, ¿sos famosa?", le pregunta Olivia, una niña de unos 8 años, hija de los caseros de la casa de sus padres en Punta del Este. Ella le responde que no, pero la chica retruca: "¿Y por qué salís en la tele?". Rajchman le contesta que ese es su trabajo. Olivia interrumpe la charla cuando hablaba de Blonda, su nueva etapa en la música. Lanzó su primera canción a fines de agosto y el pasado viernes publicó su segundo tema, Re-llename a besos.

"No nos salimos de la cumbia, que es el estilo en que había transitado. Era lo que la gente le gustaba escuchar de mí y es un género que transmite mucha fiesta, mucha alegría. Aunque esto no es la típica cumbia pop o cumbia cheta, como se le llamaba. Para mí es cumbia evolución. Evolucionamos con nuevos sonidos", reflexiona.

Una característica de Rajchman desde sus comienzos en la música es su latiguillo, "¡de fiesta!", que usaba en cada canción de Rombai, que la banda siguió utilizando tras su salida y que ahora ella vuelve a usar en Blonda. Antes de grabarlo en sus canciones se aseguró con abogados de que no le traerá problemas legales. Le habrán robado el Rombai, pero no la fiesta.