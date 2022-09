Por qué DirecTV dijo que puede perder más del 20% de sus clientes en Uruguay

Una delegación de la multinacional DirecTV compareció ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado para reivindicar el derecho a ofrecer internet en Uruguay para sus clientes y alertó por los perjuicios que le genera la imposibilidad de ofrecer ese servicio por la pérdida potencial de unos 40 mil usuarios.

Si bien en el artículo 206 del mensaje de la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo a Diputado se preveía la derogación total de la Ley de de Medios, luego se abrió un proceso de negociación en la coalición de gobierno que terminó por modificar parcialmente solo el artículo 56 de la norma que impedía a los cableoperadores brindar servicio de internet (excluyendo expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional, como es el caso de DirecTV).

Hasta ahora, solo cinco empresas de Canelones, Colonia y Montevideo (TCC, Nuevo Siglo y Monte Cable) fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo porque habían presentado un recurso de inconstitucionalidad con ese artículo de la Ley de Medios.

DirecTv se presentó ante la Ursec y solicitó que se le otorgara la licencia clase B y se le autorizara la prestación del servicio de transmisión de datos en Montevideo. Sin embargo, el organismo desestimó el pedido.

"Nuestro interés por el artículo 56 y por dar servicios de internet en Uruguay no es nuevo. Ya en el año 2016 nosotros intentamos, a través de un recurso de inconstitucionalidad, entregar servicios de internet a Uruguay", dijo ante la comisión, Gianpaolo Peirano, uno de los voceros de DirecTV.

El ejecutivo indicó que desde que el Poder Ejecutivo accedió a habilitar el servicio de internet para cinco empresas de cable en junio, se dio una especie de "apertura judicial" para obtener esos permisos.

"Nuestra presentación es bastante sencilla. Como decía, desde el año 2003 está aquí DirectTV, o sea que no necesitamos demostrar lo seria que es la compañía, la oportunidad que se merece para dar el servicio de Internet a los uruguayos ni las condiciones de desigualdad e injustica que estamos viviendo al no estar permitiéndosenos ofrecer ese servicio. Sinceramente –lo digo con mucha honestidad–, no vamos a abdicar ni vamos a reducir nuestros esfuerzos de cualquier tipo para, efectivamente, tener ese derecho de dar el servicio de Internet. Lo digo con mucha franqueza y honestidad, mirándolos a la cara", añadió Peirano.

El representante de DirecTV relató que desde que comenzaron a visitar el país desde junio se han reunido con distintas autoridades. "Nadie nos ha dicho, básicamente, por qué se le niega a DirectTV el derecho de dar el servicio de internet; no he encontrado ninguna respuesta razonable ni justa. En muchos países hay, de repente, condiciones regulatorias de competencia que hacen que a un prestador de servicio le digan que no puede hacerlo por tal cosa, pero este no es el caso. Sinceramente, repito –con mucha honestidad–, en ninguna de esas veinte o treinta reuniones que hemos tenido nos han dado una respuesta que nos convenza de por qué se nos niega el derecho de dar el servicio de internet", cuestionó Peirano.

El impacto

DirecTV tiene actualmente en el país a unos 200 mil clientes y emplea a 120 personas en forma directa y otros 200 a través de socios y empresas con las que trabaja. En 2021, DirecTV fue adquirida por el Grupo Werthein, un holding privado argentino con más 100 años de trayectoria, que tiene experiencia en muchos rubros de negocios; telecomunicaciones es uno de ellos, pero también tiene negocios en rubros como agroindustria, alimentos y bebidas, salud, seguros, etcétera.

"DirecTV es líder del mercado de televisión en Uruguay. El servicio de televisión está presente en el 56% de los hogares uruguayos; hace tres años estábamos en un 64 %, es decir que en los últimos tres años se ha perdido un 9% de penetración del servicio en los hogares. Mientras que, por ejemplo, internet está en el 8 % de los hogares y más, el servicio de plataformas de streaming está en el 51% de los hogares; creció 10% en el último año. Esto habla de cómo vienen cambiando las tendencias de consumo y del motivo por el cual hoy estamos acá explicando este tema", explicó Silvana Lettieri de DirecTV.

La ejecutiva añadió que la empresa realizó algunas investigaciones de mercado con sus equipos de marketing para tratar de entender cuál va a sería la disposición de sus clientes y de los usuarios del mercado en general para contratar servicios complementarios o servicios empaquetados de televisión con internet.

"Por ejemplo, en el caso de que DirecTV ofrezca un servicio de internet en conjunto con su servicio de televisión de pago, un 20% de los clientes actuales estarían atraídos por esa posibilidad. Pero el número es aún más llamativo cuando decimos que hay un 25% de usuarios que hoy no tienen el servicio de televisión de pago, que entrarían a este servicio en caso de que nosotros ofrezcamos también internet. Y este número aumenta un poco más cuando vamos a segmentos socioeconómicos más bajos", aseguró Lettieri.

Sin embargo, advirtió por el impacto adverso que tendría cuando se consultó a los usuarios qué pasaría en el escenario de que todos los otros operadores de televisión paga ofrecieran internet en conjunto con su producto y DirecTV no. "Nos encontramos con que el 20% o 21% de nuestros clientes abandonaría el servicio (unos 40 mil usuarios). Y esa cantidad crece cuando hablamos de clientes más jóvenes –entre 18 y 25 años el porcentaje se eleva al 33%–; y en los segmentos socioeconómicos más bajos también se potencia y llega a un 28%. Claramente, eso es porque el cliente tiene una expectativa de mejora del servicio y del precio cuando se entregan bundle products o productos paquetizados", explicó Lettieri.