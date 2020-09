Por qué la clave del éxito es hacerte prescindible para tu empresa

El CEO de Trivago, Axel Hefer, cree que el teletrabajo está condenado al fracaso y confía en el modelo híbrido, que incentiva a volver a la oficina unas dos veces a la semana.

En una entrevista con Business Insider, el ejecutivo que está al frente de la empresa desde enero de este año -quien se desempeñaba como director financiero- también brindó varios consejos para quienes buscan un ascenso en su carrera:

Hacete prescindible

Hefer considera que el objetivo de todo trabajador debe ser volverse prescindible, es decir, crear algo que funcione una vez que no estés. "Una vez que tu equipo pueda funcionar sin ti, y no puedas crecer más en una organización en particular, es el momento de seguir adelante", aconseja.

Trivago es una empresa tecnológica alemana especializada en la metabúsqueda y comparación de hoteles y alojamientos. La empresa tiene más de 1000 empleados y cerró 2019 con unos ingresos de US$1000 millones.

"Si estás demasiado involucrado en mantener el motor en marcha, no tienes suficiente tiempo para pensar en lo que podrían ser los próximos grandes pasos, y nunca podrás avanzar, porque el hueco que dejas es demasiado grande", añadió el ejecutivo.

Tener un proyecto final en mente

El CEO de Trivago sostiene que en cualquier empresa es recomendable tener una motivación final, algo que impulse a ir hacia una dirección correcta y pueda revisarse constantemente. Para esto, aconseja basarse en lo que quieren los clientes, y en sus cambios de comportamiento. Ellos marcarán el camino. "Hablando con ellos, averigua quiénes son y qué necesitan", subrayó.

No temer a los errores

Hefer aconseja no perder el tiempo mirando hacia atrás y los errores que hayas cometido. En vez de eso, enfocate en aprender de estos errores para no volver a cometerlos y luego seguir adelante.

Ser pragmático y paciente

Encontrar un equilibrio entre la ambición y la paciencia es otra de las claves para conseguir un ascenso, señaló Hefer. "Necesitas tener el deseo de progresar, pero la paciencia para darte cuenta de que no sucederá de la noche a la mañana", indicó. Es posible influir en el tiempo solo hasta cierto punto; por ejemplo, formando a tu equipo y preparando a alguien que pueda asumir tus responsabilidades, lo que te permitirá enfocarte en otros proyectos.

Rodeate de un excelente equipo

Un excelente equipo no existe por accidente. El CEO de Trivago explicó que se asegura constantemente de que todos los líderes pasen el tiempo suficiente buscando nuevos talentos y capacitando y entrenando a sus equipos.

No dedicar el tiempo necesario a este punto puede tener consecuencias que aunque no se verán en el corto plazo, serán notorias a lo largo de tu carrera. "Es necesario contratar candidatos con mucho potencial y la actitud correcta, en lugar de un currículum brillante", sostiene Hefer. Lo demás, se puede aprender.