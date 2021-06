Por qué se "cayó medio internet" y qué impacto tuvo en Uruguay

Medio internet se apagó. Portales de medios de todo el mundo, plataformas como Twitch, Amazon e institucionales como la Casa Blanca no recibieron visitas. Muchos usuarios se preguntaron: ¿cómo es posible que haya sucedido esto?

Para que funcione internet hay muchos actores que intervienen. Uno de ellos se llama red de distribución de contenido, mejor conocidos por los expertos como CDN (por su sigla en inglés).

"Solo se hacen conocidos por los usuarios convencionales cuando sucede algo negativo", comentó a Cromo Carlos Martínez, gerente del Área Técnica de LACNIC (el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet).

Una analogía que podría utilizarse es la repetidora de televisión de antes. Antigüamente, las señales no llegaban mucho más allá de una zona determinada y utilizaban una repetidora para poder alcanzar a los usuarios del interior del país.

"Las CDN cumplen un rol parecido. No repiten la señal, sino que repiten el contenido y lo sirven localmente", comentó Martínez.

Si bien son actores poco conocidos en internet, cumplen un rol muy relevante para que los usuarios puedan conectarse con diferentes servicios.

Por ejemplo, cuando un usuario quiere ingresar en un sitio web de Estados Unidos, por ejemplo al de la Casa Blanca, no busca el contenido directamente en Washington sino que lo busca en uno más cercano. "Eso se hace para distribuir la carga y para que el retardo sea menor", indicó Martínez.

Además, quienes contratan los CDN también adquieren otros servicios. Uno de ellos es la protección de ciberataques. Uno de los más usuales es el de denegación de servicio.

¿Dónde están ubicados? Hay por todo el mundo y muchas empresas los ofrecen. Fastly, uno de los más grandes, es el que tienen adquirido importantes medios de comunicación del mundo, además de la Casa Blanca e instituciones gubernamentales de Reino Unido.

En el negocio del CDN, los dueños de esos sitios web miden que en tal operador calculan cuántos usuarios potenciales hay y cuántos gigas de tráfico pueden consumir. Y piensan: "¿Me sirve poner un nodo ahí?". Si la respuesta es sí, instalan uno.

Facebook y Google tienen sus propios CDN y se sabe que en Uruguay hay algunos.

La caída del servicio

El inconveniente duró cerca de tres horas y comenzó sobre las 6.30 hora uruguaya. Diversas plataformas como Twitch, Amazon, Paypal, Reddit, plataforma donde se llevan a cabo discusiones, registraron inconvenientes. De hecho, Twitch bromeó con que se cayó "medio internet" en Twitter.

*Se cae medio internet en todo el mundo* — Twitch ES (@TwitchES) June 8, 2021

The New York Times, Le Monde, Financial Times, Corriere della Sera y El Mundo registraron fallas este martes. El sitio gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba también un mensaje de error.

Fastly no precisó si la causa fue técnica o si se trató de un ataque. La segunda posibilidad es considerada "poco probable" por expertos consultados por la agencia AFP.

El impacto en Fastly no repercutió en sitios web uruguayos, según aseguró Martínez, ya que no hay empresas o instituciones locales que hayan contratado este servicio. De todas formas, se sabe que las compañías más importantes de tecnología como Pedidos Ya y Mercado Libre utilizan este sistema para conectarse con usuarios de la región, aunque no tienen contratado a esta plataforma y no tuvieron inconvenientes.

"Casi todos los sitios web utilizan servicios en la nube y de retransmisión de contenido ", dijo Corinne Cath-Speth, investigadora del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.

Un problema momentáneo como éste "tiene por lo tanto ramificaciones importantes para todos en internet", dijo en Twitter.

"Esto plantea preguntas esenciales sobre los peligros de consolidar el poder en la nube y la influencia incuestionable de estos actores a menudo invisibles en el acceso a la información", añadió.

Basado en AFP