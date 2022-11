Por qué Uruguay puede y debe ilusionarse con llegar a la última semana del Mundial Qatar 2022

Ya le diste todas las vueltas posibles al fixture del Mundial de Qatar 2022. Hiciste todos los cálculos, los cruces, las posibilidades, probaste en un simulador, y concluiste que Uruguay va a llegar hasta… Antes de seguir, te voy a presentar al equipo de Referí con el que te estamos acompañando en todas las plataformas y redes sociales de El Observador hasta el 18 de diciembre. En la próxima te voy a mostrar más sobre este sector exclusivo que ocupamos en la redacción.

Ahora bien. Volviendo al tema de fondo. Qatar-Ecuador empezaron a desandar el camino de 64 partidos (ya quedan 63), para conocer al nuevo campeón del mundo, y ¿por qué no Uruguay?

Voy a intentar explicarte por qué es posible que Uruguay llegue a las dos últimas semanas del Mundial (a la que acceden los ocho mejores), y una vez allí se podrán abrir todas las posibilidades. Una de ellas es levantar la Copa del Mundo.

Dame un momento más. ¡No! No cierres esta pestaña. Seguí este hilo.

En ese mundo que es la selección uruguaya hay muchos detalles que los entrenadores guardan en reserva, hasta que luego de alcanzar los objetivos salen a luz para entender la razón por la que ocurrieron determinadas situaciones.

Cuando Alonso llegó a la AUF, dijo que durante todo 2021 se preparó para el puesto que le habían ofrecido y que se nutrió de la función de seleccionador en charlas con muchos entrenadores. Sí, Lo sé. Es el discurso de siempre y se pudo interpretar como "humo". Los hechos mostraron que no fue así. En cuatro partidos de las Eliminatorias planteó certezas y lleno de tics en la planilla que tenía las dudas naturales que generaba un novato en el lugar que Tabárez ocupó durante 15 años.

Los vistos bueno: Rochet en el arco, Ronald Araujo de lateral derecho, Mathías Olivera de lateral izquierdo. el descubrimiento de Facundo Pellistri, le puso intensidad en el juego, refrescó el funcionamiento de un equipo integrado por figuras de primera línea en el fútbol de elite y volvió a recuperar la confianza de un gran plantel. Así se ganó el crédito y clasificó al Mundial.

En el proceso para el Mundial hay puntos en común con lo de 2021. Alonso hizo un posgrado en los últimos meses. ¿Sabías que se reunió durante varios días con tres entrenadores uruguayos, todos ellos mayores de 60 años y que dirigieron a selecciones de Sudamérica y Europa en los últimos 10 años? Sergio Markarian, uno de los tres consultados y que abrió su libro para regar de experiencias al Tornado, elogió la capacidad del entrenador de la selección, que ahora debe reflejarlo en los hechos.

Conociendo sus limitaciones por la falta de experiencia en este cargo, Alonso fue y escuchó. Oídos enormes, ojos bien abiertos y boca chiquita. Absorbió todo el conocimiento de cada uno de ellos. Tomó nota y lo dejó en su disco duro, para poner en práctica en Doha.

Esto que Alonso hizo previo a Qatar 2022, después del Mundial será un detalle insignificante si los éxitos no acompañan a Uruguay, pero si la selección llega hasta las dos últimas semanas en Doha, será uno de los elementos que resaltarán de su gestión.

Un plantel de elite y una lista bien regada

Cuando leí que la lista de los 26 de Alonso generó algunas polémicas, me pregunté, ¿cuáles? ¿Tal vez se olvidó de un jugador? ¿De dos? Yo hubiera incluido a Sebastián Cáceres, pero eso forma parte del gusto personal. Vos quizás hubieras llevado a Joaquín Piquerez en lugar de Matías Viña. ¿Y a quién más? En Qatar 2022 Uruguay tendrá a los mejores defensas a los que podía echar mano el entrenador.

Un asunto aparte es el tema de Ronald Araujo. ¿Toma riesgos con su inclusión? Sí. El Tabárez de hace 12 años no lo llevaba. A Cebolla Rodríguez lo dejó fuera de Sudáfrica 2010 porque por suspensión se perdía los dos primeros partidos del grupo. Pero, si el Maestro hubiera tenido que decidir en las mismas circunstancias para Qatar, con una lista de 26, a Araujo lo llevaba porque Uruguay no tiene a otro jugador de la calidad del de Barcelona, que podrá estar para competir a partir de la tercera fecha del Grupo H. Por tanto, en una lista con 26 nombres, donde el 24, 25 y 26 no van a jugar, es una buena decisión, porque ganará un refuerzo para las instancias finales (a las que Alonso y sus jugadores piensan llegar).

En cuanto al resto del equipo, en el mediocampo y en ataque no queda margen para las polémicas. Están todos los que tienen que estar.

Por tanto, el único punto flaco de esta selección está instalado en el sector derecho de la defensa. En caso de blindar esa debilidad, Uruguay dará un salto de calidad para llegar a grandes realizaciones.

En el resto, este plantel es un fórmula 1 que le dieron al entrenador de la selección (no pudo ser más oportuna la visita del viernes al circuito de Abu Dabi, como se observa en la foto). Si no, fijate en esto:

- Matías Olivera es uno de los mejores mejores laterales izquierdo del fútbol italiano.

- En el mediocampo y el ataque están los jugadores de elite. ¡Elite de verdad! No hay en el Mundial otro mediocampo mejor que el de Uruguay. Podrá existir uno que esté a la altura, pero ninguno mejor con Valverde y Bentancur.

- ¡Uruguay tiene a De la Cruz! El exvolante de Liverpool tiene nivel de Europa, y si no viajó a ese mercado es porque River se aprovechó a retenerlo a un bajo costo.

- Seguí sumando: Ugarte (el mejor volante central del fútbol de Portugal), Vecino (regularidad y garantía cada vez que juega), De Arrascaeta (el mejor 10 del fútbol brasileño y de América).

- En ataque Darwin Núñez, a quien pagaron en cifra millonaria récord en el último mercado europeo, y Luis Suárez con su ángel especial.

- Para Uruguay es el cuarto mundial consecutivo, se acostumbró a competir a este nivel, no va a descubrir nada nuevo y esto se transforma en un elemento que descomprime frente a la presión.

- Tabárez dejó una generación de futbolistas extraordinarios y el listón bien alto en organización y eso, bien aprovechado por el nuevo entrenador, es diamante en bruto.

- La planificación de Alonso para Qatar. Uno de los descubrimientos en el posgrado que hizo con tres entrenadores uruguayos y otro detalle que se verá en los próximos días. Eligió bajar las cargas después de tres meses agotadores para sus jugadores, y desde hoy los vuelve a poner en su máximo nivel. Afloja y ajusta. Saber hacer la pausa para volver a exigir.

- A Qatar 2022 Uruguay va con su generación dorada sub 20 en 2017: Olivera, Viña, Bentancur, Valverde, Darwin, José Luis Rodríguez y Canobbio. Con jugadores que están ingresando en su máximo nivel de rendimiento (de los 26 años a 28 años).

- Que el 50% sean debutantes (13 de 26), no es un obstáculo; la mayoría son figuras en sus equipos y, salvo excepciones, juegan al nivel del Mundial todos los fines de semana. Los debutantes: Rochet, Seba Sosa, José Luis Rodríguez, Araujo, Olivera, Viña, Valverde, Ugarte, Pellistri, De La Cruz, Núñez, Torres y Canobbio.

- Este equipo de Qatar 2022 tiene puntos en común con Sudáfrica 2010. Jóvenes en un nivel superlativo y futbolistas experientes, que en el caso de estos últimos juegan su cuarto Mundial. Mucho combustible para volar alto.

¡Confiá! Dale crédito a esta selección

Con estos elementos en la mesa y sin pecar de exagerado en la proyección de este equipo, Uruguay llega al Mundial para avanzar entre los ocho mejores.

Finalmente, hay un detalle que define el estado de ánimo y que termina potenciando la capacidad de un equipo: Diego Alonso habló de conquistar la Copa del Mundo, y sus jugadores se entusiasmaron con esa idea. No hay nada más potente que un equipo uruguayo, con la capacidad futbolística de este plantel (y el convencimiento), para ir por todo. Hablan con naturalidad sobre el tema, porque saben que tienen elementos para pensar en grande. No se sonrojan, ni se les ve incómodos en ese terreno.

Entonces, si quienes van a ir a buscar el Mundial están convencidos, después que Tabárez puso el listón tan alto y sembró un nuevo nivel para el fútbol uruguayo a nivel Mundial, también veo a Uruguay entre los ocho mejores.

Eso sí, hasta levantar la copa hay un largo camino en el que la suerte tendrá que transformarse en un socio incondicional hasta el final para estos futbolistas de la selección uruguaya, como de alguna forma ocurrió en Sudáfrica 2010.

