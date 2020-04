Por unanimidad, el Senado eliminó la ejecución de la partida de prensa

La Cámara de Senadores votó por unanimidad la eliminación de la ejecución de la partida de prensa. El dinero que los senadores reciben mensualmente –un monto adicional a su salario para comprar diarios, semanarios y revistas– será destinado al Fondo Coronavirus.

Como el gasto está incorporado al Presupuesto de la Cámara de Senadores, la eliminación definitiva de la partida de prensa debe ser discutida en la instancia presupuestal prevista para la segunda mitad del año. Sin embargo, entre los senadores hay consenso de que esto se concrete.

El gasto ha sido cuestionado en las pasadas legislaturas, ya que no hay certezas acerca que qué destino le da cada parlamentario a ese dinero. La idea de eliminar la partida cobró fuerza a comienzos de marzo, cuando la necesidad de disponer de mayores recursos para enfrentar la emergencia sanitaria por el nuevo corornavirus se volvió prioritaria.

En la Cámara de Diputados la ejecución de la partida de prensa fue eliminada por unanimidad el 25 de marzo y posteriormente se dispuso que el dinero –$ 3,2 millones mensuales– fuera destinado al Fondo Coronavirus, la caja con la que el gobierno atiende la emergencia social y sanitaria.

"Cuando se liquide el mes de abril, la Cámara de Diputados no va a solicitar el dinero para esta partida ya que se dejó sin efecto. Por tanto, Economía no la manda. Ese dinero que Economía no manda a la Cámara de Diputados, lo va a destinar al Fondo Coronavirus", explicó días atrás Martín Lema, el presidente de la Cámara de Representantes.

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, confirmó este martes que lo mismo ocurrirá con la partida de prensa la Cámara de Senadores.

En la sesión extraordinaria de este martes, también se votaron dos venias de designación enviadas por el Poder Ejecutivo: la de Miguel Loinaz Ramos (futuro presidente del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo) y de Casilda Echeverría (al frente del Banco Hipotecario del Uruguay).

Al finalizar la sesión, el servicio médico del Poder Legislativo explicó en un video la forma correcta de usar el tapabocas y las máscaras faciales, que serán obligatorias para los parlamentarios. En la sesión de este martes, todos los senadores –así como Argimón y los secretarios– usaron tapabocas de tela, pero algunos se los retiraron para hablar.