Precandidatos de vacaciones: qué leen, escuchan y miran los que quieren ser presidentes

En la vidrieras de las librerías uruguayas se repite un título: 21 lecciones para el siglo XXI. El israelí Yuva Noah Harari se transformó en uno de los pensadores más leídos de la actualidad. Y varios de los precandidatos uruguayos no escapan a esta moda.

Están los que eligen bestsellers, los que apuntan a mirar clásicos de la televisión o los que se aferran a la tradición de las radios AM y los discos compactos. El Observador consultó a todos los políticos que en junio de este año competirán en las elecciones internas sobre sus preferencias y les pidió que recomendaran libros, películas o series y música que escuchan asiduamente o que eligieron escuchar este verano, en el caso de aquellos que están de vacaciones.

Además de Harari, también hubo un denominador común en las mujeres precandidatas. Tanto la nacionalista Verónica Alonso como la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, están leyendo Mi historia, la biografía de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama.

Roma, Outlander y La noche de 12 años, películas y series que ofrece Netflix, fuere elegidas por los precandidatos. También están aquellos que se decepcionaron con la última temporada de una serie, como House of Cards, y quienes esperan nuevas entregas de su serie preferida. Y en cuanto a la música, las elecciones familiares también fueron regla. Desde listas de reproducción armadas por hijos a preferencias por las bandas que integran seres queridos.

Daniel Martínez - Frente Amplio

Libros

El intendente de Montevideo y precandidato por el Frente Amplio terminó de leer un libro sobre la historia de Portugal que se compró en Porto. También finalizó “Las cenizas del cóndor” de Fernando Butazzoni, que consideró “excelente, largo, pero atrapante”. La novela está basada en una historia real y recorre la vida de un joven que cree ser hijo de presos desaparecidos durante la dictaura. Por estos días está leyendo “De las armas a las urnas y las letras” de Alfonso Lessa, un libro con entrevistas del periodista, y luego leerá “Extraños llamando a la puerta” del sociólogo Zygmunt Bauman.

Cine-series

Martínez está mirando en Netflix la seria “Outlander”, que le parece atrapante. Es una serie británica-estadounidense que se basa en novelas que llevan el mismo nombre de Diana Gabaldon. La serie trata sobre una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que en 1945 es transportada a la Escocia de 1743. Allí conoce al guerrero Jamie Fraser. La serie fue estrenada en agosto de 2014 en la televisión y es protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan.

Música

En cuanto a lo que suele escuchar, Martínez va de un género musical a otro. El intendente de Montevideo contó a El Observador que elige murga y Led Zepellin. Pero también escucha a Wolfang Ameus Mozart y Ludwig Van Beethoven. “Aunque con los siete nietos se hace difícil”, agrega el precandidato oficialista.

Luis Lacalle Pou - Partido Nacional

Música

El senador y líder del sector Todos tiene dos listas musicales en la aplicación Spotify que escucha con frecuencia. En una tiene 40 canciones de folklore nacional y argentino, que incluye temas de Alfredo Zitarrosa, el dúo Larbanois- Carrero, La tribu de los soares de Lima, Cafrune, Chalar, entre otros. En la otra playlist que armó hay canciones de de bossa-nova y reggae, tanto en inglés como en portugués y español.

Libros

El precandidato nacionalista recomienda leer cualquiera de los libros del historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, que se ha convertido en uno de los best sellers del último tiempo. A su vez, está por leer dos libros en inglés: “3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence” de Max Texmark, sobre la inteligencia artificial y “Enlightenment now: The case for reason science, humanism and progress” (“Iluminación ahora: la ciencia de la razón, el humanismo y el progreso”) de Steven Pinker.

Cine-series

En cuanto a películas, recomienda “Operación Final”, original de Netflix que narra la captura de uno de los ideólogos del holocausto.

Ernesto Talvi - Partido Colorado

Libros

El precandidato por el sector Ciudadanos está leyendo y recomienda “La llamada de la tribu”, de Mario Vargas Llosa, a la que define como “una reivindicación de la democracia liberal, que le permitió a la humanidad alcanzar los mayores niveles de progreso, de libertad individual, de respeto por los derechos humanos y la diversidad, de la que la historia tenga noticia”.

Cine-series

De Netflix disfrutó “Bruce Springsteen en Broadway” y la consideró “poesía pura”. “Springsteen es un gran contador de historias y a lo largo del show va narrando anécdotas de su vida y matizándola con canciones que se inspiran en esas anécdotas. Un joya para el que le gusta su música”, dice. En cuanto a series, cree que “El método Kominsky” es “imperdible”.

Música

Cuando se trata de música, le toca compartir Spotify con su hijo por lo que lidia “con el acceso restringido” y recomienda el plan familiar de esa aplicación.

Jorge Larrañaga - Partido Nacional

Libros

El senador y líder de Alianza Nacional recomienda el libro de Diego Fischer “Doña Cándida Saravia, el remanso de Aparicio” sobre la esposa de Aparicio. “Una joya como nos tiene acostumbrados mi amigo Diego”, dice. También está por leer “21 lecciones para el siglo XXI” del israelí Yuva Noah Harari.

Música

En cuanto a la música, dice estar “bastante ecléctico este verano”. “Escuché bastante Il divo y Los Nocheros que acompaña las tardecitas cuando leo”, cuenta.

Cine-series

Larrañaga utiliza mucho Youtube con su hijo menor, Faustino, pero también es un fanático de Netflix. En esa aplicación acaba de terminar la serie israelí “Fauda”. También vio “La noche de 12 años” a la que consideró que “no tiene ningún rigor histórico porque no fue así la historia, pero como ficción está bien”.

Carolina Cosse - Frente Amplio

Libros

La ministra de Industria, Energía y Minería y precandidata oficialista eligió una serie de libros para sus vacaciones, a la que sumó algunos que le regalaron. Entre ellos mencionó “Mi historia” de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama, “21 lecciones para el siglo XXI” del israelí Yuva Noah Harari, “La República batllista” de Gerardo Caetano, “Moral para intelectuales” de Carlos Vaz Ferreira, “The Beginning Of Infinity” de David de Deutsch, “Conocimiento y poder en el desarrollo” de Rodrigo Arocena y “Observaciones sobre agricultura” de Manuel Pérez Castellano

Música

Cosse suele poner “descubrir” en la aplicación Spotify para que la selección musical sea al azar.

Cine-series

La precandidata vio las películas “La noche de 12 años”, “Sin lugar para los débiles” y “Viva la libertá”. La última serie que miró fue “the West”.

José Amorín Batlle - Partido Colorado

Libros

El precandidato colorado recomienda tres libros para este verano, que leyó o está leyendo. En primer lugar “Kitoko Mingi” una novela basada en una historia real, de los autores Laura Dutour y Nelson Gianoni. Por otro lado, el libro “Descubriendo al general” del novelista inglés Graham Greene, en el que relata su relación personal con Omar Torrijos, presidente de Panamá entre 1968 y 1981 y que murió en un accidente aéreo. Al igual que otros precandidatos, está leyendo “21 lecciones para el siglo XXI” del israelí Yuval Noah Harari,

Cine-series

Amorín Batlle dice que no quiere usar más Netflix hasta que no se estrene una nueva temporada de la serie británica “Peaky Blinders”. La serie trata sobre una familia de contrabandistas ingleses que operó apenas finalizada la Primera Guerra Mundial.

Música

“No uso Spotify”, dice.

Juan Sartori - Partido Nacional

Libros

El empresario y precandidato nacionalista tiene dos libros dentro de sus preferencias para este verano. Por un lado, despunta la pasión que dice tener por el fútbol con el libro “Uruguay, tierra de campeones” del periodista y subsecretario nacional de Deportes, Alfredo Etchandy. Se trata de un repaso de la historia del fútbol uruguayo desde su orígen hasta el Mundial de Rusia de 2018. También está leyendo “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (“Por qué la nacion falla: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”)”, un libro de no ficción del economista turco-estadounidense Daron Acemogleu.

Cine-series

Sartori es dueño del equipo de fútbol inglés Sunderland y está mirando en Netflix la serie “Sunderland till I die”.

Música

No mencionó gustos musicales.

Pablo Mieres - Partido Independiente

Libros

El senador acaba de terminar el libro “De animales a dioses”, del israelí Yuva Noah Harari. “Estoy leyendo ahora ‘Una historia americana’ una novela de Fernando Butazzoni sobre el asesinato de Dan Mitrione en el Uruguay del 1970. También tengo para leer la novela que escribió Clinton con James Patterson, ‘El presidente ha desaparecido’”, agrega.

Música

Mieres escucha la recopilación de Jaime Roos “para asados y para hacer ruta”, el nuevo disco de No Te Va Gustar, temas del grupo brasileño Los Tribalistas, Vetusta Morla, que define como un “grupo español en ascenso muy bueno”, entre otros. Pero entre todos, destaca a la banda La Marmita, que integra uno de sus hijos.

Cine-series

En Netflix está mirando la última temporada de “House of Cards”, que considera “bastante mala”, y la quinta temporada de “Vikings”.

Mario Bergara - Frente Amplio

Libros

Lee mucha novela negra y por estos días está leyendo “Jaque al psicoanalista” de John Katzenbach, una secuela de El psicoanalista, que leyó hace algunos años. También tiene en carpeta “El hombre de la dinamita” de Henning Mankell.

Música

Bergara dice dedicarle “mucho tiempo” a la música y se define como “ecléctico”. “Siempre fui fan total de Queen, así que me alegra que haya un vuelta a su música a partir de la película ‘Bohemian Rhapsody’ sobre la vida de Freddy Mercury”, cuenta. También consume música uruguaya, que va desde Alfredo Zitarrosa, Jaime Roos, Eduardo Darnauchans, las composiciones de Estela Magnone y “la voz única” de Cristina Fernández y la Sonora Borinquen.

Cine-series

La serie que más recomienda es “The West Wing”, que le pareció adictiva.

Verónica Alonso - Partido Nacional

Libros

La senadora y precandidata nacionalista está leyendo dos libros a la vez, que en este último tiempo se han convertido en unos de los más leídos a nivel mundial. Por un lado, “Mi historia” de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama. Por el otro, “21 lecciones para el siglo XXI” del israelí Yuva Noah Harari.

Música

Alonso suele escuchar dos listas en su cuenta de Spotify, una que le armó su hija y le puso de nombre “mami” y otra sobre el top de 50 canciones que se escucha en Uruguay. En las dos predomina la música latina.

Cine-series

Para este verano eligió mirar en Netflix “Salvados”, una serie de informes periodísticos del español Jordi González sobre diversos temas. Le gustaron los capítulos sobre José Mujica y el presidente boliviano Evo Morales, entre otros.

Julio María Sanguinetti - Partido Colorado

Libros

El dos veces presidente y líder del sector Batllistas recomienda para este verano la novela “Patria”, del escritor español Fernando Aramburu. “Es la historia de dos familias en un pueblo vasco. Es un libro con una dinámica extraordinaria, apasionante y valioso”, dice

Música

El gusto de Sanguinetti sobre la música es variado y prefiere no recomendar nada en especial porque “más allá de las novedades” escucha “lo que la ocasión” le marca. “De Mozart a Piazzolla”, define.



Cine-series

Sanguinetti es un gustoso de las series policiales, especialmente europeas. Dentro de ellas, menciona la que cree que es de las mejores en la historia de la televisión: Comisario Montalbano. Por otro lado, lo último que vio en Netflix fue “Roma” la película del director mexicano Alfonso Cuarón.

Enrique Antía - Partido Nacional

Música

En la radio del auto del intendente de Maldonado y precandidato por la agrupación blanca Mejor País, Enrique Antía, siempre está sintonizada la AM Radio Clarín. “Soy un bicho raro”, dice entre risas sobre sus gustos radiales. Además, dentro de sus preferencias musicales elige folclore y música clásica.

Libros

Antía prefirió no recomendar libros porque la temporada de verano en el este le sacó tiempo para leer, pero dice que cuando lee elige temas vinculados a la economía y novelas históricas.

Cine-series

“Estoy trabajando 14 horas por día. El otro día mi esposa y mis hijos fueron al cine, pero no los pude acompañar”, cuenta para justificar que hace mucho que no tiene tiempo para sentarse a mirar una película o una serie.

Carlos Iafigliola - Partido Nacional

Libros

Al igual que Jorge Larrañaga, el también precandidato nacionalista está leyendo “Doña Cándida Saravia: El remanso de Aparicio”, del periodista Diego Fischer. Eligió leerlo durante sus días de descanso luego de que su esposa se lo regalara la Navidad.

Música

Iafigliola no usa Spotify y prefiere escuchar música en discos. Durante sus vacaciones fue a Atlántida y en la feria se compró cuatro discos: Uno de los Olimareños, otro del grupo Los Nocheros, uno sobre las murgas que participaron en el 2018 del concurso de Carnaval y otro de la banda tropical Sonido Caracol.

Cine-series

El precandidato dijo que no usa aplicaciones como Netflix y prefirió no recomendar series o películas.

El Observador intentó durante toda la semana comuicarse con el candidato y líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, y con el precandidato por el Frente Ampplio Óscar Andrade para conocer sus preferencias pero no respondieron los llamados ni mensajes de texto enviados.