Precio de la lana baja por tercera semana consecutiva

El precio de la lana en Australia registró una caída respecto a la semana anterior, a pesar de haber aumentado en la última jornada de remates. En el mercado local, la actividad mermó y la concreción de negocios es baja.

Al cierre de esta semana, el Indicador de Mercado del Este (IME) bajó 2 centavos respecto al cierre de la semana pasada, a US$ 8,44 por kilo base limpia. La caída se produjo en la primera jornada de ventas y aunque el ánimo mejoró en la segunda no alcanzó para lograr una suba. En la divisa australiana el IME bajó seis centavos a US$ 11,44 por kilo base limpia.

José Luis Trifoglio –experto en lanas de Zambrano & Cía–, en su reporte semanal, explicó que “estos vaivenes son consecuencia de la incertidumbre que aún domina en las industrias que integran la Cadena Textil Lanera, en cuanto a cómo será el comportamiento del consumidor final en los próximos meses y temporada, afectando la planificación de las compras y también de la producción de productos terminados. Es probable, que algunas empresas, para tratar de asegurarse el envío de la materia prima antes de fin de año, hayan colaborado para la tonificación de los valores”.

La oferta se mantuvo similar a la de la semana pasada, en el entorno de los 36.500 fardos y la colocación fue casi 90%, superior a l 88% de la semana anterior.

Lanas de 17,5 micras y más finas, y las de 26, 28 y 32 micras, bajaron entre un 0,4% las más finas y un 8,2% las más gruesas. Las demás subieron entre un 1% y un 2% respecto a la semana anterior.

Se observó una menor actividad en el mercado local y a menores precios. Por lanas Merino superfinas grifa verde se pagaron US$ 5,50 y por Merino Australiano/Dohne de 20 y 21 micras US$ 5,45 y US$ 5,10, respectivamente, según el boletín de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.