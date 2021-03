El precio de la lana cae en dólares y sube en la moneda australiana

A diferencia de la semana pasada, el precio de la lana en Australia bajó en dólares estadounidenses y se recuperó en la moneda australiana, por un debilitamiento respecto al dólar del país norteamericano.

En la subasta del 25 de febrero, el Indicador de Mercado del Este (IME) promedió US$ 10,40 por kilo base limpia, una suba de 18 centavos o 1,8% respecto al cierre de la semana anterior (US$ 10,22) y se consolidó como el valor más alto desde comienzos de marzo del año pasado, según informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en información de AWEX. Si se compara con el precio de fines de la zafra pasada, las cotizaciones están 32% por encima.

Todos los tipos de lanas bajaron sus cotizaciones respecto a la semana pasada, con excepción de las de 30 micras que se mantuvieron. El mayor ajuste se vio en las lanas de 17 a 19 micras que bajaron entre un 2% y 3%.

La oferta de lanas fue menor que la semana pasada, pero el porcentaje de ventas subió. En los tres remates realizados entre el 2 y el 4 de marzo se ofrecieron 46.588 fardos y se colocó el 91%, mientras que la semana pasada se ofertaron 50.138 pero con 82% de colocación. Para la semana que viene se espera una oferta superior, entorno a 49.883 fardos.

En el mercado local hubo mayor cantidad de negocios, pero a diferencia de semanas anteriores por lanas de arriba de 22 micras.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay reportó esta semana negocios por lanas Merino, Ideal, Cruzas, Dohne de 22 a 23 micras en el eje de los US$ 5,20 por kilo promedio. Por lanas de 23 a 25 micras los negocios van de US$ 4,25 a US$ 4 por kilo grifa verde. Y en lanas de 37,28 y 29 micras los negocios se encuentran entre US$ 2,80 y US$ 2,20 por kilo grifa verde.

Stock de lanas.