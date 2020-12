Precio de la lana en máximos desde que comenzó la zafra

El precio de la lana en Australia repuntó respecto a la semana anterior, ubicándose muy cerca de los US$ 9 por kilo base limpia, el mayor valor desde que comenzó la zafra.

Al cierre de esta semana, el Indicador de Mercado del Este (IME) subió 48 centavos o 5,7% en dólares americanos respecto al cierre de la semana pasada, hasta US$ 8,92 por kilo base limpia, el valor más alto desde el 18 de marzo. En la divisa australiana el IME subió 54 centavos o 4,7% a US$ 11,98.

Todas las categorías aumentaron los valores entre un 2,6% las lanas de 22 y un 16,1% las de 32 micras. Las demás categorías aumentaron un 6%, aproximadamente.

La oferta aumentó respecto a la de la semana pasada, pasando de 36.507 a 38.411 fardos y también aumentó el porcentaje de ventas que pasó de 90% a 95% y se consolidó como uno de los más altos de la zafra al momento.

La próxima semana termina la primera mitad de la zafra y comienza un receso de tres semanas. José Luis Trifoglio, en su reporte semanal, explicó que “actualmente hay 49.124 fardos inscriptos en los catálogos de las tres regiones. Si esta cifra se confirma, sería la oferta semanal más grande del primer semestre de la zafra y podría causar alguna reacción en la demanda, aunque algunos analistas –a pesar de ese aumento en la oferta– esperan que los movimientos en los precios no sean muy significativos durante la semana próxima”.

En el mercado local hay una mayor expectativa para la segunda mitad de la zafra. Durante la última semana la operativa fue reducida. Por lanas Merino superfinas grifa verde se pagaron US$ 6,70 y US$ 5,85 y por lanas Merino Australiano/Dohne de 20 micras US$ 4,10, según el boletín semanal publicado por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.