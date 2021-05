Precios de autos en pesos uruguayos, la aspiración del presidente del Banco Central

El Banco Central del Uruguay (BCU) le dio impulso este año a su estrategia para avanzar en la desdolarización de la economía uruguaya. Parte de esa política incluye una serie de intercambios con actores relevante de la economía, como ocurrió este jueves con un intercambio que se dio con la Cámara de Industrias (CIU). ¿En qué otros cambios está pesando la autoridad monetaria a mediano plazo? El presidente de la BCU, Diego Labat, dijo que es partidario de que los precios de autos o inmuebles también se puedan fijar en pesos en un futuro, aunque primero habrá que darle credibilidad el peso uruguayo con una baja sostenida de la inflación.

Entrevistado por Quien es Quien de Diamante FM y Canal 5, Labat dijo que en un futuro puede pensarse en instrumentar las reglas de otros países donde se prohíbe directamente exhibir precios en dólares de determinados bienes. “Creo que es un camino que más adelante se puede pensar; hoy no está sobre la mesa”, precisó. El jerarca citó el caso de Perú, por ejemplo, donde se obliga a publicar el precio en dólares y también en la moneda local (sol peruano). “Es un tema que más adelante podríamos analizar como una cuestión de coordinación”, añadió.

El jerarca admitió que hoy quien va a adquirir un automóvil no “tiene ni idea” de cuál es su precio en pesos uruguayos. El presidente de la autoridad monetaria argumentó por qué en esos casos lo relevante para el consumidor pensar en pesos y no en dólares. Puso como ejemplo, el de un joven de 25 años que está por adquirir su primer vehículo usado. Explicó que en ese caso lo que “mira” es qué porción de la cuota en pesos de su sueldo le costará ese auto. “Bueno ahí tengo que decir: ¿Cuánto es lo que puedo ahorrar? Son $ 8 mil por mes. Y bueno, ahí veo qué tipo de auto me puedo comprar para pagar esa cuota. No tiene demasiado sentido que ese auto esté en dólares porque quien lo va a comprar tienen ingresos en pesos como el 98% de los uruguayos”, argumentó.

De todas formas, el jerarca indicó que para llegar a eso todavía falta y que el paso 0 para avanzar en la desdolarización es tener una inflación del 3% (en los 12 meses a abril la inflación cerró en 6,8%), “algo que es posible”.

El proceso de dolarización en Uruguay lleva más de 50 años, y tiene sus orígenes en ratios de inflación muy elevadas. Eso conspiró con el ahorro en pesos uruguayos, que es relativamente bajo. “Para apuntalar el crecimiento (económico) de largo plazo del país es fundamentar desdolarizar”, insistió Labat.

Es un proceso de largo aliento, el ejemplo, que más se toma es Perú -según Labat-, con inflaciones parecidas o peor que Uruguay en el pasado. Este país tiene hoy una inflación estabilizada en el eje del 2% pese a todos los cambios políticos y sociales que ha sufrido en el último tiempo. Gran parte de ello se debe a la independencia y credibilidad de su Banco Central.

“Queremos que el peso sea una moneda de calidad. Lo mejor para ello es tener una inflación baja”, explicó. El funcionario indicó que este proceso “demandará unos cuantos años”.

Labat consideró que es “necesario reconstruir” la credibilidad del Banco Central para cumplir con su objetivo inflacionario y que, si llegado el caso se registrara un incumplimiento en ese objetivo, las autoridades del banco tengan que da un paso al costado. El presidente de la autoridad monetaria indicó que hoy “hay cierto grado de independencia” de su Banco Central pero que es necesario avanzar un poco más para que sea una política de Estado.

Regular las criptomonedas

Sobre el fenómeno de criptomonedas y su auge en el mundo, el titular del BCU indicó que hay un grupo de trabajo que está analizando para tomar una postura en el correr de los próximos meses para “regularlas”. “Es una realidad, pero también es cierto que son activos que genera ciertos ruidos al sistema financiero”, explicó.