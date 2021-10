Presidencia del FA: Daniel Martínez votará a Fernando Pereira y no al socialista Civila

El socialista y excandidato a presidente Daniel Martínez anunció que apoyará la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio, y no la de Gonzalo Civila, secretario general de su partido.

En declaraciones a La Diaria, Martínez dijo que “este momento del FA necesita a alguien con capacidad y experiencia para tender puentes y superar temas internos que a veces nos complican, para poner al Frente Amplio de cara a la sociedad y sus demandas". "Con esos criterios, pienso que el que más puede aportar a ese objetivo primordial es Fernando Pereira”, afirmó.

Si bien no considera que Civila e Ivonne Passada “no puedan aportar en el mismo sentido”, el exintendente de Montevideo entiende que Pereira “es el que mejor puede desarrollar esa tarea”.

Consultado por El Observador, Martínez dijo que su respaldo a Pereira no implica un alejamiento del Partido Socialista, al que continuará afiliado. De todas formas, se trata de una nueva resolución que lo distancia de la actual conducción del partido.

En 2020, la decisión de Martínez de presentarse a las elecciones departamentales abrió una fractura en el Partido Socialista. Mientras que la corriente mayoritaria, liderada por Civila, promovió una alianza con el Partido Comunista para respaldar a Carolina Cosse, la corriente hoy minoritaria –a la que pertenece Martínez– defendió la posibilidad de ir detrás del exintendente y excandidato presidencial.

La forma en que se procesó la discusión incluso motivó renuncias al partido, como la de la exsenadora Daisy Tourné.

En una entrevista con El Observador publicada el 15 de mayo de 2021, Martínez dijo que no mantenía "ninguna" relación con el PS, más allá de estar afiliado. Consultado respecto a si le dolió el hecho de que su partido apoyara a Cosse y no su candidatura, el exintendente respondió que "se tomó una decisión de priorizar su alianza con el Partido Comunista". "La respeto pero no la comparto", agregó.

"Creo que el Partido Socialista ha tenido un papel históricamente en el FA que no era contribuir a la formación de grandes bloques, sino al revés aportar esa pluralidad y ser germen de ideas", dijo en esa oportunidad. De todas formas, aclaró que no le atrae la idea de liderar alguna corriente. "No estoy para los internismos", remarcó.