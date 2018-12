Expresidenta de Aerolíneas Argentinas: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

La expresidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, habló en entrevista con el diario argentino La Nación sobre el acoso hacia las mujeres en la calle y en el ámbito laboral. Para la ejecutiva, "hay lugares y lugares, y vestimentas y vestimentas" y si uno quiere ser respetado profesionalmente, debe estar vestido para que así sea.

"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si te ponés un escote y hay hombres, naturalmente los ojos se le van a ir. Será tu habilidad tener una voz más fuerte o hacer una presentación más fuerte", dijo en la entrevista emitida por el canal LN+.

Según la ejecutiva, se trata de la imagen que uno quiera proyectar y del "marketing personal" conceptos a los que dice que apunta en su libro publicado en 2017, "Un líder en vos". "Como fui creando mi carrera, no fue con los escotes pero hay personas que se sienten más cómodas y les encantan".

El periodista le consultó si estaba de acuerdo con comentarios similares del conductor televisivo Nicolás Repetto, a lo que Constantini respondió: "Sí, yo creo que si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar".

"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación. Me silbaron, iba caminando a las 11:30 de la noche y tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y una se siente como si fuera una cosa. Obviamente es una situación muy fea, no estaba vestida para llamar la atención", contó la presidenta de Aerolíneas Argentinas.

La ejecutiva desarrolló su visión sobre el acoso hacia las mujeres en un momento de fuerte debate público en Argentina tras la difusión de varias denuncias por violencia sexual. Hace una semana, la actriz Thelma Fardín denunció por violación al actor Juan Darthés, durante una gira por la telenovela Patito Feo. A partir de este caso se dispararon las denuncias por violencia de género. La denuncia de Fardín incluso sirvió como impulso para que actrices uruguayas crearan un colectivo que ya tiene a más de 200 asociadas. El objetivo de la organización es generar una red de apoyo para ayudar a quienes sufrieron o sufren casos de violencia sexual, económica, física o psicológica en su trabajo.