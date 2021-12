Presidenta de la Caja de Profesionales: habrá que elevar la edad de retiro y revisar cálculo de jubilaciones

Este martes asumió el nuevo Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que deberá hacer frente a la crisis económica que arrastra el organismo. Se estima que la Cjppu necesita entre US$ 104 millones y US$ 184 millones para cubrir su déficit. La nueva presidenta de la Cjppu es Virginia Romero, adelantó que para atender esa situación no quedará otra alternativa que elevar la edad de retiro así como ajustar la forma de cálculo de los básicos jubilatorios.