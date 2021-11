Presidente electo en la Caja de Profesionales no podrá asumir su cargo

Ariel Nicoliello, presidente electo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), no podrá asumir el cargo. Según informaron a El Observador fuentes de la Corte Electoral, Nicoliello está impedido por el artículo Nº 16 de la Ley 17.738 que refiere a la estructura orgánica de la Cjppu y en el cual se expresa que “quien hubiera sido electo o designado para dos períodos consecutivos, no podrá serlo para el período inmediato siguiente” y, además, “en el caso de los suplentes, esta disposición se aplicará cuando ejerza el cargo por más de 18 meses en cada período”.

En su lugar, según la ley, asumiría su suplente, la contadora Virginia Romero, quien es la actual presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau).

Nicoliello fue designado por el Poder Ejecutivo en el 2013 y se mantuvo en el cargo hasta 2020, según informó El País con base en actas del organismo a las que también accedió El Observador. Nicoliello también figura como designado por el Ejecutivo durante los períodos 2013-2017 y 2017-2020 en el apartado Autoridades del sitio web de la Cjppu.

“La Corte está armando la proclamación pero es claro que Nicoliello no va a poder asumir porque estuvo dos períodos ya en el Directorio. La ley es muy clara y no habilita a un tercer período consecutivo”, explicó la fuente.

A su vez, contó que Nicoliello argumentó ante la Corte Electoral que los dos períodos en los que estuvo en el Directorio fue en condición de designado por el Poder Ejecutivo y que en este oportunidad es electo y habló de condiciones distintas. Sin embargo, la fuente señaló que “la ley es clara” y que no se puede estar tres períodos consecutivos en el Directorio, independientemente de la condición.

Ariel Nicoliello, abogado y titular de la lista 54

La Corte Electoral continúa realizando el control de legalidad de la elección y proclamará al nuevo Directorio la próxima semana.

En el escrutinio definitivo publicado por la Corte Electoral, el lema Gremios por la Caja fue el más votado, recibiendo 2.575 votos (37,05%), lo que le permitió obtener dos lugares en el Directorio, que corresponderían a Ariel Nicoliello - quien encabezó la lista 54 y sería el nuevo presidente - y Daniel Alza, quien estuvo al frente de la lista 10 y sería su vicepresidente.

Los otros dos lugares del orden de activos en la comisión directiva serían ocupados por Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien encabezó la lista 9 bajo el lema El Orden Profesional y obtuvo 1.516 votos (21,81%) y Blauco Rodríguez, quien estuvo al frente de la lista 35 bajo el lema Todos por la Caja, que obtuvo 1.830 votos (26,33%).

Odel Abisab, quien encabezó las listas 20, 30 y 40 bajo el lema Todos por la Caja, sería el representante de los pasivos luego de que el lema obtuviera 916 votos (26,87%). Abisab sería el único representante de la actual gestión que se mantendría en el cargo.

En el orden de activos, se recibieron 6.949 de los cuales 734 fueron en blanco (10,56%) y 293 anulados (4,21%). En pasivos, se recibieron 3.409 votos de los cuales 311 fueron en blanco (9,1%) y 120 anulados (3,52%).

La nueva directiva se encontrará con una Cjppu en situación crítica ya que no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y, de no existir cambios, llegaría sin reservas al año 2024. En ese contexto, la actual directiva, encabezada por Gonzalo Deleón, presentó una lista de medidas para afrontar la crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo al Estado. Para cubrir su déficit, el organismo precisa entre US$ 104 millones y US$ 184 millones.