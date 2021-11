La integración del nuevo Directorio de la Caja de Profesionales y cómo abordará la crisis financiera 

Tras el escrutinio definitivo realizado por la Corte Electoral, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) ya tiene nuevo Directorio.

La elección, que se desarrolló el pasado miércoles 20 de octubre, no estuvo exenta de polémica ya que, tras un cambio de la Corte Electoral en el criterio del conteo de votos, los lemas Cambio Total y El Orden Profesional elevaron una carta al organismo solicitando la suspensión del escrutinio definitivo. Sin embargo, la corte no hizo lugar al pedido y el escrutinio se llevó adelante.

El lema Gremios por la Caja fue el más votado, recibiendo 2.575 votos (37,05%), lo que le permitió obtener dos lugares en el Directorio, que serán ocupados por Ariel Nicoliello - quien encabezó la lista 54 y será el nuevo presidente - y Daniel Alza, quien estuvo al frente de la lista 10 y será su vicepresidente.

Los otros dos lugares del orden de activos en la comisión directiva serán ocupados por Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien encabezó la lista 9 bajo el lema El Orden Profesional y obtuvo 1.516 votos (21,81%) y Blauco Rodríguez, quien estuvo al frente de la lista 35 bajo el lema Todos por la Caja, que obtuvo 1.830 votos (26,33%).

Odel Abisab, quien encabezó las listas 20, 30 y 40 bajo el lema Todos por la Caja, será el representante de los pasivos luego de que el lema obtuviera 916 votos (26,87%). Abisab será el único representante de la actual gestión que se mantendrá en el cargo.

En el orden de activos se recibieron 6.949 de los cuales 734 fueron en blanco (10,56%) y 293 anulados (4,21%). En pasivos se recibieron 3.409 votos de los cuales 311 fueron en blanco (9,1%) y 120 anulados (3,52%).

Camilo dos Santos Caja de Profesionales

Autoridades asumen una caja en crisis

La nueva directiva se encontrará con una Cjppu en situación crítica ya que no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y, de no existir cambios, llegaría sin reservas al año 2024. En ese contexto, la actual directiva, encabezada por Gonzalo Deleón, presentó una lista de medidas para afrontar la crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo al Estado. Para cubrir su déficit, el organismo precisa entre US$ 104 millones y US$ 184 millones, informó El País.

Blauco Rodríguez dijo a El Observador que el Directorio debe tener presente que, en primer lugar, lo que hay que hacer es una “gestión de salvataje de la institución y de los derechos y beneficios de los afiliados”.

“Una vez estabilizado ese barco, podremos comenzar a gestionar todas las mejoras posibles pero lo primero es eso asegurar la sustentabilidad de la caja y de las funciones que tiene en beneficio de sus afiliados. Yo pienso que en un período cuatro años se puede hacer todo”, señaló.

Según Rodríguez, es necesario “entrar y apagar los motores al máximo de todo lo que se pueda” pero siempre defendiendo “lo que corresponde al afiliado” ya que “ese es el espíritu de la caja”. “Si tocamos al afiliado la caja pierde la propia naturaleza de su existencia y de su creación”, agregó.

El futuro director también manifestó que pretende estar “24/7” en la Cjppu en los primeros días para “recorrer sector por sector” y poder conversar con los funcionarios que “no son solo los mandos medios” sino también con aquellos “que están en contacto con el afiliado y tienen experiencia de años”.

Para Fernando Rodríguez Sanguinetti, el nuevo Directorio debe tener como premisa un cambio de matriz de aporte de los profesionales, eliminando el aporte “por fictos” y pasando a un “sistema de cuentas personales en donde cada profesional aporta según factura, y se jubila según aporta”.

Según Rodríguez Sanguinetti, es necesario “ensanchar la base de contribuyentes” a la caja y en esa línea, considera clave incorporar a los profesionales dependientes, ya que actualmente solo aportan a la Cjppu aquellos profesionales independientes que declaran el ejercicio de su profesión.

“Hay que ir a un sistema mixto. Que durante un buen tiempo se mantengan los fictos para los que estamos ya en las últimas categorías o para los que quieran optar por tener una suerte de ahorro previo como si fuera una aseguradora privada y puedan tener una segunda jubilación y sino que todos los profesionales pasen a aportar a una sola caja, por lo menos a partir de que se reciben en el próximo periodo, después de aprobar la reforma”, explicó en diálogo con El Observador.

Camilo dos Santos

Caja de Profesionales

Y agregó: “Independientemente de donde trabajan, si trabajan como profesionales universitarios y si tienen una retribución como profesional universitario en función de su título, pasen a aportar solo la Cjppu entonces se ahorran el doble aporte que nadie puede hacer y por eso la gente se sale de la caja”.

Daniel Alza, por su parte, señaló a El Observador que es “prioritario” en el nuevo Directorio “lograr consensos” para modificar el marco legal de la Cjppu. “Ahora hay que ejecutar, los diagnósticos están todos hechos, hay que tomar la acción, lograr los consensos para lograr la acción necesaria”, agregó.

Según Alza se deberá revisar el proyecto de modificación de ley marco propuesto por el último Directorio para ver “qué ajustes serían necesarios” y también reunirse con la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) para intercambiar al respecto.

“Todos los grupos vamos a tener que hacer un esfuerzo importante. Tanto los activos que vamos a dejar de percibir determinados beneficios, como los pasivos que quizá vaya a tener que hacer algún aporte adicional. El tema de los funcionarios también, hay ver de qué manera ese grupo va a participar, pero estamos todos en el mismo barco y lo tenemos que arreglar entre todos”, afirmó.