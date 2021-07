Qué medidas prevé la Caja de Profesionales para enfrentar la crisis que atraviesa

Ante una solicitud del Poder Ejecutivo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó el pasado viernes una lista de medidas para afrontar su situación de crisis: pedir un préstamo al Estado, la posibilidad de que se reciba el IASS de sus jubilados (hoy va en su totalidad al BPS), o que tributen los profesionales que no están en situación de dependencia.

Gonzalo Deleón, presidente de la Cjppu, dijo este martes en diálogo con Radio Carve que el problema de la caja “lleva más de 10 años” y que sus resultados operativos empezaron a caer en 2011 y se hicieron negativos en 2014.

“A partir de 2014 los ingresos de la caja no dan para pagar los egresos, que son pensiones, jubilaciones y prestaciones de subsidios. La caja gasta US$ 26 millones por mes en dichas prestaciones”, sostuvo.

Deleón recordó que en 2010 Deloitte, Rodolfo Saldain y Equipos hicieron una consultoría y una propuesta de reforma, pero no se adoptó. “Se dejaron todos los insumos en la caja, se pagó una cantidad importante por ese trabajo y los directorios no actuaron en consecuencia”, expresó.

“Si cuando asesoraron a la caja hace diez años se hubiera hecho la reforma ahí no hubiésemos tenido estos problemas. No se hizo la reforma y nosotros bregamos por hacerla y logramos los consensos en la caja que no fue nada fácil”, manifestó el presidente de la Cjppu.

Según Deleón, el impacto de la pandemia fue importante ya que, a raíz del deterioro en la actividad económica, hubo una diminución en los aportes indirectos a la caja y un aumento de las declaraciones juradas de no ejercicio.

“Se genera una situación crítica porque la caja, además de estar pagando desde 2014 sus obligaciones a partir de rendimientos de sus inversiones, hoy tiene que pasar a liquidar activos y la necesidad de liquidez hace que estas colocaciones sean a menor tiempo por menos rentabilidad”, explicó.

Por otro lado, Deleón aclaró que la Cjppu “no soporta los tiempos” que puede llevar la reforma para todo el sistema previsional en la que está trabajando la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), con miras a presentar sus recomendaciones el 6 de agosto.

Camilo dos Santos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Las medidas

El Poder Ejecutivo solicitó a la Cjppu el 2 de julio un preventivo de ingresos y egresos para los próximos 36 meses y que planteara las medidas financieras que consideraba claves para superar la situación.

En ese sentido, el directorio elevó el pasado viernes al ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) esa información. Deleón destacó que se propuso pedir un préstamo al Estado. También se manejó la posibilidad que la caja reciba el IASS de sus jubilados, que hoy va en su totalidad al BPS o que tributen los profesionales que no están en situación de dependencia.

“A partir de aquí la caja puede listar y ponderar, pero esto necesita iniciativa del Poder Ejecutivo y sanción legislativa. La solución está fuera de la caja hoy, nosotros hicimos lo que pudimos hacer y tal vez no se hizo antes” afirmó.

Deleón explicó que las medidas propuestas por la Cjppu aún no tienen su correlato económico. “Nos comprometimos en el plazo no menor de una semana a volcar al MTSS todas esas cifras de cada una de las medidas”, dijo.

También se planteó la posibilidad de crear un grupo de trabajo entre el MTSS y el consejo directivo de la Cjppu con la finalidad de “buscar las soluciones más convenientes”.

¿Será necesario el aporte de los profesionales para solucionar la crisis?

Deleón no negó que el aporte de los profesionales pueda ser una opción para tratar de solucionar la crisis de la caja pero manifestó que está “bien abajo en la lista”.

“El aumentar las exigencias del sistema buscando una mayor recaudación y viabilidad puede generar que el 45% de aportantes voluntarios decida optar por otras opciones de inversión para su retiro y decidan dejar de aportar a la caja”, sostuvo.

“Sabemos que una decisión así puede inducir cambios de comportamientos que terminen licuando el resultado esperado. No creemos que aumentar los aportes sea la decisión principal, porque sabemos que hay mucha gente que hoy paga la caja y lo paga con dificultad”, agregó.

Daniel García Zeballos, director nacional de Seguridad Social e integrante de la CEES, confirmó a El Observador que se recibieron los documentos por parte de la Cjppu y que en esta semana se llevará a cabo una reunión con el ministro Pablo Mieres “para ver los pasos a seguir”.