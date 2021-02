Presidente de Fancap: “Van a meter mano en ALUR y a los peludos les van a arrancar la cabeza”

“En el fondo hay un proyecto clasista, que lo que busca es hacer una gran transferencia de riqueza. Es como Robin Hood, pero al revés. Le sacan a los pobres para darle a los ricos”, dijo este martes el presidente de la Federación de Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, en una charla abierta organizada por el sindicato en la ciudad de Paysandú.

El sindicalista criticó las modificaciones propuestas por el gobierno en el mercado de los combustibles, así como otros cambios que se implementarán a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Para Rodríguez, “está clavado” que el gobierno “va a meter mano” en el proyecto de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Paysandú y Bella Unión. Según dijo, “primero van a cerrar” la planta de Capurro cuando se deje de mezclar biodiésel en el gasoil, y “mañana van a transformar” el proyecto social de Bella Unión “en un negocio para 8 o 10 terratenientes que plantan 400 hectáreas de caña de azúcar”.

“A los productores chicos les van a arrancar la cabeza ahora mismo. A todos los peludos devenidos en productores familiares les van a arrancar la cabeza”, insistió el sindicalista.

ALUR

Rodríguez señaló que el artículo 285 de la LUC “está hecho para los terratenientes”. “Se establece que Ancap tiene que promover la apertura de su capital accionario. Eso quiere decir que en todas las empresas vinculadas, hasta el 49%, se puede entregar acciones al capital privado. Esos terratenientes van a ser accionistas de ALUR, dueños de Ancap, y van a comprar su propia producción”, dijo.

Y añadió, que cuando eso suceda se dejará de cortar la caña con el método tradicional y se hará la cosecha con máquinas. “Van a terminar todos en la calle. Los que hoy dicen: ‘no me toca a mi’; bueno hermano, sí, te va a tocar a vos”.

Un PPI para la carne y el pan

En otra parte de la charla, Rodríguez dijo que “hay una mirada mercadocéntrica”, en donde se dice cuántos millones pierde Uruguay por no importar combustibles. “Se da matraca con el precio de los combustibles. ¿Por qué no hacen PPI para la carne? La carne aumentó un 50% en el último año y parece que no pasa nada”.

El Precio de Paridad de Importación (PPI), es el precio teórico que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que vende Ancap.

Según Rodríguez, Uruguay “jamás tendrá combustible barato”, porque no es un país productor de petróleo y porque los combustibles tienen “una alta carga impositiva” para mantener distintas políticas de bienestar público. Desde su punto de vista, se deberían “bajar” impuestos “regresivos” como IVA e Imesi, y aumentar la carga de IRAE a las grandes actividades.

“En este país hay mucho emprendimiento productivo que está jodido y hay que apoyar, pero hay muchos que se la están llevando en palada”, afirmó. A modo de ejemplo, dijo que en 2020 el sector cárnico batió récord de exportación en cantidad y en precio.

Por último, señaló que desde el gobierno se insiste en bajar los precios de los combustibles e igualarlos a PPI, porque son los más caros de la región, “pero no se dice” que el pan y la carne “son los más caros de la región”.

“Yo quiero tener la carne más barata; tenemos un clima privilegiado, tierras privilegiadas. ¿Por qué no bajan la carne? ¿Por qué a los sectores agroexportadores no los obligan a que en el mercado interno vendan más barato? ¿Por qué no se preocupan por tener PPI en esos productos? Vas al supermercado y te cobran una flauta $ 60, $ 70. En España te compras cuatro con eso. De eso no dicen nada, porque los dueños de la vaquita son los dueños del país, son los dueños de los medios de comunicación”, afirmó el sindicalista.